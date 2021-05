Bicentenaire de la mort de Napoléon : ses liens avec Toulon et les Alpes-de-Haute-Provence

Napoléon et Toulon

Raconter les liens entre Napoléon et la Provence, c'est bien sûr évoquer le siège de Toulon (1793), dont la réussite offre au jeune Bonaparte ses galons de général de Brigade à l’âge de 24 ans seulement. Mais c'est aussi se souvenir de la Campagne d'Italie et de celle d'Egypte, ou encore de la création en 1800 des Préfectures Maritimes. Etienne Mironneau, médiateur culturel au Musée National de la Marine de Toulon, est notre premier invité. Il nous emmène sur les traces de Bonaparte à Toulon.

Napoléon et les Alpes-de-Haute-Provence

Raconter les liens entre Napoléon et la Provence, c'est aussi se souvenir de sa traversée des Basses-Alpes à son retour d'exil sur l'île d'Elbe. Du 3 au 5 mars 1815, l'Empereur et ses hommes avaient suivi un itinéraire enneigé et accidenté, devenu en 1932 une route touristique - la Route Napoléon - via Castellane, Barrême, Digne, Malijai et Sisteron avant d'atteindre le 6 le département voisin des Hautes-Alpes et Gap. Jean-Christophe Labadie, directeur des Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence, revient sur cette épopée.

Message de Napoléon "Aux habitants des Départements des Hautes et Basses-Alpes". - Musée Carnavalet

