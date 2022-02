Biennale du design de Saint-Étienne : "si on double le nombre de visiteurs, c'est bien"

Le programme de la 12e biennale du design à Saint-Étienne a été dévoilé mardi 1er février : elle s'étendra sur 4 mois au lieu d'un seul, du 6 avril au 31 juillet. Multiplier les lieux et s'étendre dans le temps c'est un moyen d'attirer plus de monde pour le directeur de la Cité du design.

Lors de la 11e édition, en 2019, la biennale du design avait attiré 235.000 visiteurs. Pour cette 12e édition modèle XXL, du 6 avril au 31 juillet, les ambitions sont fortes. "Si on double [la fréquentation], c'est bien, c'est même excellent" espère Thierry Mandon, le directeur de la cité du design à Saint-Étienne.

Toucher un public plus large

Le spectre du coronavirus, qui avait forcé les organisateurs à reporter cette édition de 2021 à 2022, plane toujours. "La fréquentation des grands événements culturels de ces dernières années avec le Covid a quand même pris un petit pète. Il faut être raisonnable, même si je pense que c'est un événement qui va prendre une tout autre dimension. Et son impact sur la vie économique, touristique locale va être beaucoup plus fort."

Quatre mois au lieu d'un seul d'ordinaire, c'est l'occasion de toucher un public plus large. "On se rendait compte que trois semaines dans une biennale qui est maintenant fréquentée nationalement et internationalement, c'est un peu court pour les gens. Pour devenir à l'image des grandes biennales internationales, je pense à celle de Milan par exemple, une période plus longue va faciliter la fréquentation."