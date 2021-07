Découvrez la vie des habitants de Pont-croix au XIVème siècle avec Per Vari Kerloc'h, sur le site de reconstitution médiévale Pont-Croix 1358. Ur bourmenadenn all e Brezhoneg war hent an istor.

Breizh storming: Ar Pont et 1358 gant Per Vari kerloc'h

Abaoue un toullad bloavezhiou o deus Pontiz zo, lakaet en o soñj adsevel ur ger evel ma oa er, vro er pevarzekved kantved. Diwar taolennoù kozh, skridoù, enklaskoù arkeologel eo o deus adkavet plañiou ha teknikoù kozh da sevel tier giz gwechall. Ur c'hastell douar hag an tour difenn war c'horre ar voudenn zo bet savet ganto da gentañ, ha tier all da c'houde. Kamp ar soudardet, an ostaliri, ar c'hovel, pe an tiegezh, deomp da vale war hent an istor gant Per Vari Kerloc'h.

Depuis un dizaine d'année, des passionnés d'histoire originaires de Pont-Croix dans le Finistère se sont donné pour but de recréer un village médiéval dans cette cité de caractère. EN se basant sur des documents anciens, des rapports de fouilles archéologiques ils reconstruisent au fil de ans des habitations en utilisant les matériaux et techniques du XIVème siècle. Les promeneurs peuvent maintenant y découvrir des fours à pain, casemates de chevaliers, une motte féodale , une taverne, une forge ou bien encore une ferme aménagée comme au moyen age. Per Vari Kerloc'h nous ouvre en breton les ports de l'histoire de la Bretagne indépendante en 1358.

Le village est ouvert à la visite du 07 Juillet au 29 Août 2021, du mercredi au dimanche de 14h à 18h . pour vous y rendre c'est ici,

Site internet de l'association.

Per Vari Kerloc'h nous fait découvrir le village médiéval de Ty Varlen Copier

La ferme médiévale © Radio France - Clément Soubigou

La motte féodale. © Radio France - Clément Soubigou

La mùaison des gardes avec ses murs en torchis © Radio France - Clément Soubigou

l'intérieur de la taverne © Radio France - Clément Soubigou