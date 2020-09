Breizh storming : Chapel Trolez ba Brieg, visite de la chapelle de Trolez en Breton

Er c'hwezekved kantvet oa bet savet e Trolez "trev lez" ba Brieg ur chapel en enor da Sant Gwenole . Ur chapel eus ar re vraoañ toud a gaver er barrez mañ, e kreiz bro glazik. Abaoue m'emañ Pierre Nedelec gant leve (bet direktour mirdi Abati Daoulas araog) e ro ul lodenn eus e amzer evit labourad gant tud kevredigezh Chapel Trolez da zerc'hel kempenn ar chapel ha dastum arc'hant awalac'h d'ober al labourioù zo da ober.

Pierre Nedelec, ancien directeur des expositions de l'abbaye de Daoulas, nous ouvre la porte de la chapelle de Trolez et nous fait découvrir ses richesses et spécificités.

Breizh storming, Chapel Trolez 1 Copier

Lien fondation du patrimoine pour aider à la restauration des vitraux.

Nepell eus ar chapell emañ koaz an Turk, hervez kont ha diwar kredennou an dud, e vefe bet lakaet sevel ur groaz da vare brezel ar groaz, en enor d'un aotrou ha d'un turk deuet asamblez gantañ. Pierre Nedelec a Gont deomp mojenn kroez an Turk.

A proximité de la chapelle de Trolez, se trouve un calvaire appelé la croix du turc. Laisson Piere Nedelec nous raconter cette légende.

Breizh storming, chapelle de Trolez 2 Copier

calvaire de Croas an Turk, croix du Turc © Radio France - Clément Soubigou

Vue d'ensemble chapelle et calvaire © Radio France - Clément Soubigou

Intérieur de la chapelle © Radio France - Clément Soubigou

Intérieur de la chapelle © Radio France - Clément Soubigou