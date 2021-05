Breizh storming / krank-du, ar skeudennoù hag an haiku.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité . Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt.

Quels sont les points communs entre, la langue bretonne, les Haiku et la photographie ? Réponse en breton avec l'artiste Krank du qui nous fait découvrir son exposition a l'avel vor à Plougastel.

Betek fin miz even ez eus tu gwellet ur vrav a ziskouezhadeg fotoiou kinniget gant an arzhour Krank du er sal "Avel vor" e Plougastel Daoulas. Penaos eo deuet ar soñj dezhañ meskañ e skeudennoù gant barzhonegoù berr ? Petra a vag e spered pe e awen p'emañ o pourmenn gant e venveg tennañ poltriji pe petra a fell dezhañ treuzkas pe diskouezh d'an dud? Deomp gantañ da bourmen e sal an avel vor e plougastel benn daremprediñ an diskouezhadeg nevez se , anveet Pemp seizh pemp 575.

Mathieu le Guern où "Krank du" nous offre un voyage photographique à la découverte de la presqu'ile de Plougastel-Daoulas dans le Finistère. Les pieds dans un ruisseau ou les yeux dirigés vers la cime des arbres, son œil de photographe nous propose de redécouvrir cette nature qui nous entoure avec un touche de poésie inspirée des Haiku, en français mais aussi dans sa langue bretonne nouvellement retrouvée.

Evit gouzoud muioc'h diwar benn labour KRANK DU

Leor an diskouzhadeg

Catalogue Photo Krank Du

