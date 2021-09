Breizh storming : Notre Dame de Kerdévot, une cathédrale à la campagne

Située sur les terres d'Ergué Gabéric entre Elliant et Quimper, notre Dame de Kerdevot veille depuis plus de 500 ans sur la campagne du Pays Glazik. Construite à l'âge d'or du Duché de Bretagne et arborant l'hermine passante, symbole des ducs de Bretagne sur son clocher. Cette chapelle de style gothique flamboyant a su garder sa splendeur grâce aux habitants du coin qui continuent à veiller sur elle bon an mal an. De l'histoire de la peste en Basse Bretagne, en passant par le rattachement de la Bretagne à la France, la révolution où la seconde guerre mondiale, c'est avec l'œil expert de Bernez Rouz que nous découvrons e brezhoneg, les trésors, légendes et miracles associés à ce lieux.

Un iliz veur war ar maez ! Setu pezh zo bet lavaret gant tud zo pa z'int en em gavet dirak Chapel Intron Varia Kezeot. Savet eo bet er XV vet kantvet d'ar poent ma oa ar vossen o redek er vro, blamour d'an dra se eo liammet istor ar Chapel gant Bossenn Elliant. Kantikou kozh all a gont penaoz oa bet divizet lakaat sevel ar chapel se, gant arc'hant bourc'hizien ar c'hontre giz ar familh De Treanna da skouer. Ul lec'h karget a istor ha maget gant feiz ar barizianiz abaoue ouzhpenn pemp kant vloaz. Deomp da zaremprediñ Kerzevod gant Bernez Rouz, ezel eus ar gevredigezh ARKAE



Evit koumans emaomp e diavez ar chapel er c'hloz iliz tal kichen kalavar Kerzeot hag a bep seurt zo da lavaret diwar e benn..

Brudet eo Chapel Intron Varia Kerzeot evit he arbel aoter, un kaer kenañ, skulptet e Bro Flandrez ha digasset d'an erge Vraz en un doare dic'hortoz . Kentañ tra a weler pa z'eer tre b'ar chapel eo an arbel alaouret.

coté nord de la Chapelle © Radio France - Clément Soubigou

Le coté sud et le calvaire © Radio France - Clément Soubigou

détail du calvaire de Notre dame de Kerdévot © Radio France - Clément Soubigou

Porche principal © Radio France - Clément Soubigou

Vue du retable © Radio France - Clément Soubigou

Statue de Notre Dame de Kerdévot © Radio France - Clément Soubigou