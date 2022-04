Bridiers 2022 : cet été, la fresque historique vous emmènera en pleine époque Gallo-romaine

L'édition 2022 de Bridiers, "L’Honneur de Brede", vous prépare un saut dans le temps. Un bond de plus de 2 000 ans exactement ! Les gradins vont en effet se métamorphoser et faire place à un amphithéâtre romain. A ses pieds : un site archéologique complètement reconstitué. L'histoire démarrera peut avant la bataille d'Alésia, en l'an -55 avant Jésus Christ, et finira à la chute de l'Empire romain. Les dates, les lieux: rien n'a été laissé au hasard. "Tout a été validé par Florian Baret, l'archéologue en charge des fouilles à Bridiers. Il a tout relu, vérifié et nous a donné son feu vert pour le scénario", explique Jean-Noël Pinaud, le metteur en scène. "Pour rappel, le prétexte de ce spectacle est né il y a deux ans et il est évidemment lié au site archéologique qui est mis à jour depuis trois ans, entre La Souterraine et la Nationale 145", précise-t-il.

Thomas Chabrol sera la voix de la fresque

L'objectif de cette prochaine édition : renouer avec les fondamentaux. "Pendant 1h30, le spectacle va retranscrire cinq siècles d'histoire. Les spectateurs vont voyager : nous allons aller à Limoges, mais aussi à Bordeaux, à Rome et en Orient". Sur scène, des personnages clés. Il faut bien sûr s'attendre à voir apparaître Vercingétorix, César mais aussi un druide et des sénateurs romains. Cette histoire prendra vie grâce à 350 artistes et bénévoles, et sera contée par un fil rouge. "Ce sera un archéologue et nous avons choisi l'acteur et réalisateur Thomas Chabrol", explique avec le sourire Jean-Noël Pinaud. Le comédien est un habitué du rendez-vous creusois, il lui a déjà prêté sa voix et conserve une maison de famille dans le département. "Il n'a pas encore reçu le script final car nous réalisons quelques changements", confie le metteur en scène, soucieux des détails. Plusieurs éléments du spectacle vont d'ailleurs rester secrets jusqu'à cet été. "Avec ce spectacle, on renoue avec la fresque de Bridiers. Il y aura de la magie, du dédoublement de personnages, des effets, des choses dans le ciel. Il y a aura aussi une véritable ménagerie avec des animaux que nous n'avons pas l'habitude de voir ici en Creuse", énumère l'organisateur.

Les spectateurs pourront également visiter le site des fouilles

D'ici le mois d'août, il y a encore beaucoup de travail à terminer, notamment les costumes. "Il y a des éléments, des décors que nous avons. Nous allons les restaurer, les adapter. Mais nous allons aussi acheter de véritables casques de soldats romains, des toges, des coiffes gauloises. Nous devons fabriquer une galère romaine. En ce moment, nous sommes aussi en train de confectionner les costumes des personnages principaux qui seront magnifiques, surtout celui de César !".

Les billets sont déjà disponibles à la vente. Les organisateurs espèrent que cette 16ème édition se tiendra sans mesures sanitaires, mais ils se préparent à toute éventualité. Le site peut accueillir, chaque soir, 2.000 spectateurs. Autre inédit de cette édition 2022 : l'accès, en amont du show, au véritable site archéologique.