ça vous dit d'être "Bourguignon d'un jour" ?

Différents greeters proposent des balades sympas en Côte d'Or. En cette journée pluvieuse, c'est Maurice qui nous guide... Ce Belge d'origine s'est penché sur la grande et les petites histoires de la Cité des Ducs !

Un rendez-vous place Darcy sous la Porte Guillaume et c'est parti pour la balade avec notre greeter Maurice !

Une rencontre "surprise" ! Copier

Le groupe est au complet, cirés et parapluies, c'est parti ! © Radio France - Caroline PAUL

Petite pause à l'église St Bénigne Copier

Le fameux Baptistère © Radio France - Caroline PAUL

Anecdote croustillante au TDB ! Copier

Un lieu culturel dans un ancien lieu cultuel... © Radio France - Caroline PAUL

Vestiges du Castrum de Dijon Copier

Au détour d'une cour intérieure © Radio France - Caroline PAUL

des choux dans un Hôtel Particulier ! Copier

Médaillons et choux bourguignons © Radio France - Caroline PAUL

Dernier arrêt à la Bibliothèque Municipale de Dijon Copier

Traversez les toilettes et accédez au Cloître ! © Radio France - Caroline PAUL

Malgré la pluie, la balade vaut le détour ! Maurice est belge, il est enthousiaste et curieux et il vous fait découvrir sa ville, livre d'histoire en main et anecdote originale toujours prête. Renseignez-vous auprès des greeters de Dijon sur Bourguignon d'un jour !