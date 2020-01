Carnaval de Dunkerque : dates et parcours des bandes 2020

Les fêtes sont passées : vive Carnaval ! Dans le Nord et le Pas-de-Calais, comme à Dunkerque, les carnavals auront lieu dès le mois de janvier et jusqu'au mois d'avril. Retrouvez toutes les indos : date, parcours...

Dunkerque, France

Dans le Nord et le Pas-de-Calais, après Noël et le jour de l'an, c'est la saison du carnaval. Fixé autour de la date du mardi gras, Cette année 2020, le mardi gras est le 25 février. Les premières dates sont annoncées très tôt cette année : dès le 11 janvier avec le bal à Uxem et la bande de Cappelle la grande le 12 janvier.

Toute la région des Hauts-de-France vous donne rendez-vous dès mi-janvier et jusqu'au mois d'avril pour le Carnaval 2020.

Au-delà des trois joyeuses, le temps fort du carnaval de Dunkerque,qui auront lieu le dimanche 23, lundi 24 et mardi 25 février,c'est toute la région des Hauts-de-France fête le carnaval à travers des bandes ou des bals..

Petit rappel : la bande est une déambulation dans la ville alors que le bal est une déambulation dans un endroit fermé.

"Avec les Dunkerquois on s'ra toujours les rois !"

Les plus célèbres des bandes sont celles des trois joyeuses. Les dimanche, lundi et mardi du mardi gras, bandes et bals s’enchaînent. En 2020, elles auront lieu les dimanche 23, lundi 24 et mardi 25 mars. Des milliers de personnes viennent y participer : dunkerquois bien sûr, habitants des Hauts-de-France mais aussi les expatriés se retrouvent pour les trois jours de fête. Les vrais carnavaleux suivront les bals et les bandes de la région de janvier jusqu'au mois d'avril.

Le parcours des bandes des 3 joyeuses sera mis en ligne ici dès que possible. Comme l'an passé, les parcours des bandes seront bien encadrés et la sécurité assurée par la ville.

En attendant nos conseils pour cette édition 2020, vous pouvez consulter nos conseils pratiques pour un bon carnaval.

Les dates du Carnaval en Hauts-de-France 2020

Samedi 11 janvier : Bal de Neuches CÔ à Uxem, Bal du Géant à Bailleul

Dimanche 12 janvier : Bande de Cappelle-la-Grande

Samedi 18 janvier : Bal des Joyeux Beultes à Bray-Dunes

Dimanche 19 janvier : Bal de Ghyvelde

Vendredi 24 janvier : Bal des Neuze-Nyt à Cappelle-la-Grande

Samedi 25 janvier : Bande de Fort-Mardyck, bal enfantin et bal des Chouckenards à la Poudrière

Dimanche 26 janvier : Bande de Bray-Dunes

Vendredi 31 janvier : bal des Peulemeuches à Hoymille

Samedi 1er février : Bal du Chat noir au Kursaal de Dunkerque

au Kursaal de Dunkerque Dimanche 2 février : Bande d'Ambouts-Cappel

Mercredi 5 février : Bal enfantin à Rexpoëde et bal des P'tits Zigotos à Loon-Plage

Vendredi 7 février : Bal des Reutelaeres à Tétéghem

Samedi 8 février : Bande de Zuydcoote et bande enfantine de Loon-Plage, Bals enfantins à Tétéghem et Herzeele (les P'tits Pitous), Bal des Kakernesches : Nuit de la rose au Kursaal de Dunkerque, Bal des Judcoot Lussen à Zuydcoote

au Kursaal de Dunkerque, Bal des Judcoot Lussen à Zuydcoote Dimanche 9 février : Bandes de Tétéghem et de Rexpoëde

Vendredi 14 février : Bal des 8 wiches à Loon-Plage

Samedi 15 février : Bandes de Brouckerque et de Mardyck, Bal des corsaires au Kursaal de Dunkerque et Nuit de la bringue à la Poudrière

Dimanche 16 février : Bandes de Saint-Pol-sur-mer et de Godewaersvelde

Mercredi 20 février : Bal des seniors au Kursaal de Dunkerque

Vendredi 21 février : Bal des Pint'jes à Grande-Synthe et Bal des Nucholaers à Gravelines

Samedi 22 février : Bandes de la Basse-Ville (Dunkerque) et de Grande-Synthe, Nuit de l'oncle Cô au Kursaal de Dunkerque

au Kursaal de Dunkerque Dimanche 23 février : Première des trois joyeuses : Bande de Dunkerque et Bal des acharnés au Kursaal de Dunkerque, Grand cortège Carnavalesque à Bailleul,

et au Kursaal de Dunkerque, Lundi 24 février : Deuxième des trois joyeuses : Bande de la Citadelle (Dunkerque), Carnaval des enfants à Bailleul,

(Dunkerque), Carnaval des enfants à Bailleul, Mardi 25 février : Bande de Rosendaël (dernière des trois joyeuses) . Bandes de Grand-Fort-Philippe, de Petit-Fort-Philippe et des Huttes à Gravelines, Grand cortège du Carnaval à Bailleul

. Bandes de Grand-Fort-Philippe, de Petit-Fort-Philippe et des Huttes à Gravelines, Mercredi 26 février : Bal enfantin à Rosendaël, Bal enfantin des chevaliers au Kursaal de Dunkerque, Bal enfantin des amis des géants de Grande-Synthe

Samedi 29 février : Bande de Petite-Synthe, Bal des Gigolos et Gigolettes au Kursaal de Dunkerque

Dimanche 1er mars : Bande de Malo-les-Bains et bal de la Violette au Kursaal de Dunkerque

et au Kursaal de Dunkerque Vendredi 6 mars : Nuit des Zotes à Gravelines, Bal des Pote-Iront à Coudeckerque

Samedi 7 mars : Bande de Loon-Plage, Bal des optimistes à la Poudrière

Dimanche 8 mars : Bandes de Coudeckerque-Branche, de Warhem

Mercredi 11 mars : Bal enfantin à Coudekerque-Branche

Vendredi 13 mars : Bal des Rose Marie à Gravelines

Samedi 14 mars : Bal de Printemps au Kursaal de Dunkerque

au Kursaal de Dunkerque Samedi 21 mars : Bandes de Drincham et de Bollezeele

Vendredi 27 mars : Nuit du Pôdingue à Rexpoëde

Samedi 28 mars : Bande de Gravelines, Bande de Houtkerque, Bals des Gais-Lurons à Bray-Dunes et des p'tits Baigneurs à Gravelines

Dimanche 29 mars : Bande de Bergues

Samedi 4 avril : Bal des Stekebeilles à Ghyvelde

Dimanche 5 avril : Bande de Bourbourg, Bal des P'tits Mousses de Gravelines

Samedi 11 avril : Bande de Killem et bal des Swingelaeres à Killem

Dimanche 19 avril : Bande de Pitgam

Pour être un bon carnavaleux, il faut connaitre les chansons du carnaval de Dunkerque. Révisez vos classiques !

