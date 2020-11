Casting de famille pour un documentaire sur Noël sur France 3 Alsace

Réécoutez Fanny Klipfel :

Réécoutez Fanny Klipfel lancer son appel à candidatures Copier

Vous aussi, aidez Seppia à sauver Noël !

Dans le cadre du tournage d’un magazine documentaire pour France 3 produit par Seppia, nous recherchons :

1/ un.e étudiant.e français.e ou étranger.ère (parlant bien le français), arrivé.e à Strasbourg, qui s’apprête à passer pour la première fois la période de l’Avent à Strasbourg et qui va découvrir la ville et ses environs avec les décorations et les traditions de Noël

2/ une famille alsacienne qui s’apprête déjà à rentrer dans la période de l’Avent et à fêter Noël avec entrain. Dans cette famille, on ne lésine pas sur les traditions de Noël en Alsace : décoration de la maison, sapin, couronne, Bredle, Saint-Nicolas, calendrier...

Le tournage s’étalera sur plusieurs jours entre début novembre et mi-décembre 2020 dans le plus strict respect des règles sanitaires de tournage validées par le gouvernement.

Serait-ce vous ???

Avez-vous reconnu la description de votre propre famille ?

Pour postuler, merci de nous contacter UNIQUEMENT par e-mail à l’adresse suivante :

casting@seppia.eu

- en précisant dans l’objet du mail : « CASTING NOEL »

- en joignant 1 PHOTO RÉCENTE