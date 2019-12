Cathédrale d'Amiens : lancement de l'année des 800 ans

Le week-end des 6, 7 et 8 décembre, Amiens fêtera la pose de la première pierre de la Cathédrale. Un anniversaire majestueux qui durera jusqu'en novembre 2020, à l'image de celle qu'on appelle "la bible de pierre". France Bleu Picardie partage cette fête avec vous.

Amiens, France

Toute cette année, jusqu'en juillet 2020, Amiens fête les 800 ans de sa cathédrale. Magnifique monument gothique, Notre-Dame est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1981.

La cathédrale Notre-Dame d'Amiens sur France Bleu Picardie

Surnommée la bible de pierre, la cathédrale Notre-Dame d’Amiens est le plus vaste édifice gothique de France : elle peut contenir deux Notre-Dame de Paris à l'intérieur. Construite en un temps record, elle étonne par sa grâce et sa légéreté.

France Bleu Picardie déplace son studio mobile sur le parvis de la cathédrale ce vendredi 6 décembre de 16à 19h pour une émission exceptionnelle.

Durant trois heures, avec Don Edouard de Vregille, recteur de la cathédrale, les invités se succédent pour vous parler de ce magnifique monument et les manifestations organisées en son honneur.

Découvrez également la série spéciale de « Pourquoi ? Comment ? » du lundi 2 au vendredi 6 décembre autour de la cathédrale et de son histoire.

Les festivités des 800 ans de la cathédrale d'Amiens

Vendredi 6 décembre à 20h30 : Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois

Concert dans une ambiance féerique, à la lueur de la bougie. A l’occasion des 800 ans de Notre-Dame d’Amiens, les Petits Chanteurs proposeront un programme exceptionnel de musique sacrée et de chants de Noël (Ave Maria de Caccini, Pie Jésu de Fauré, Minuit Chrétien, La Marche des rois...).

Samedi 7 décembre à 20h30 : Tenebrae Choir

Concert à la lueur de la bougie. A l’occasion des 800 ans de Notre-Dame d’Amiens, Tenebrae Choir nous offrira un programme de musique sacrée exceptionnel intitulé « Hymne à la beauté Céleste » (Miserere de Gregorio Allegri, Ave Maria de Gustave Holst, Burial Sentences de Henry Purcell...).

Dimanche 8 décembre

10h30 : messe solennelle célébrée par Monseigneur Olivier Leborgne, évêque d’Amiens et animée par le Chœur Cathédrale 15h00 : 800e anniversaire, un acte d’espérance « Ils ont construit des cathédrales, nous construirons des cathédrales » Libre propos de Mgr Olivier Leborgne, à la chapelle d’hiver (chauffée)

16h00 : illumination à la bougie de la cathédrale et voûtes en lumières

17h00 : veillée à Notre Dame Brille dans la nuit, concert de Stéphanie Lefebvre & ses musiciens et concert de Salvation Run