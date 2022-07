Réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris pour 2024, un objectif maintenu

La cathédrale Notre-Dame de Paris devrait bien recevoir de nouveau des visiteurs dans le courant de l'année 2024. C'est ce qu'a confirmé la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak en visite sur le chantier ce jeudi 28 juillet.

En chantier depuis l'incendie d'avril 2019 la cathédrale recevra de nouveau du public et des fidèles dans deux ans. "Nous sommes assez confiants, tous, collectivement, pour que l'année 2024 (...) soit l'année d'aboutissement d'une grande partie de ce chantier, en tout cas de l'ouverture de la cathédrale au culte et au public", a précisé la ministre, conformément à l'"objectif ambitieux" fixé par Emmanuel Macron après l'incendie de rebâtir la cathédrale en cinq ans.

Pourtant, le général Jean-Louis Georgelin, en charge de la restauration de la cathédrale a récemment déclaré à nos confrères du Figaro que cet objectif 2024 était "un objectif tendu, rigoureux et compliqué" sans pour autant remettre le calendrier en cause. "Pour le moment, rien, rien, rien ne permet de dire que l'objectif de 2024 ne sera pas tenu", a-t-il insisté lors de la visite de la ministre de la culture.

Nouvelles phases de travaux

"Il y aura certainement d'autres travaux qui devront se poursuivre au-delà de 2024, bien sûr", a souligné Rima Abdul Malak. Le chantier, d'un budget total de 850 millions d'euros, est actuellement dans sa deuxième phase, la reconstruction. Une phase qui permettra notamment de rebâtir la charpente de la cathédrale, de reproduire la flèche à l'identique, et de restaurer les voûtes.

La première phase des travaux était destiné à la sécurisation des lieux et à l'évacuation des œuvres et du grand orgue. S'en est suivie une phase de réalisation de "chantiers tests" pour définir les protocoles de nettoyage et de restauration de l'intérieur de la cathédrale, notamment dans les chapelles.

Une troisième phase de reconstruction extérieure de la cathédrale aura lieu plus tardivement, avec également l'aménagement du parvis qui, lui, dépend de la mairie de Paris.