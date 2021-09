Ce dimanche, ne ratez rien des Journées Européennes de la Culture et du Patrimoine Juifs en Alsace

Réécoutez Pierre Nuss vous parler des journées du patrimoine juif en Alsace Copier

Ce dimanche, ce sont les Journées Européennes de la Culture et du Patrimoine Juifs en France, et surtout en Alsace, où l’histoire juive est riche. Leur présence dans la région est attestée depuis le XIIe siècle et à part les massacres pendant l’épidémie de peste noire en 1349 suivis de leur expulsion des villes, cela s’est mieux passé pour eux en Alsace que dans d’autres pays. En France, il y a par exemple eu plus de massacres et de spoliations, parfois organisés par le Roi de France en personne pour remplir ses caisses. Le résultat est en Alsace une culture juive campagnarde, on commerce en journée en ville, bien répartie sur le territoire, avec le yiddisch-Dittsch merci Monté de Linguisticae, et le yiddisch laissé de nombreux mots dans l’alsacien et vice-versa. Des spécialités locales à découvrir, comme les Matzeknäpfle, et une figure bien connue de commerçant, la plus célèbre étant la profession de marchand de bêtes. Moui, je pensais plutôt aux veaux, vaches, cochons, chevaux, tout ça. Côté patrimoine, il y a de belles synagogues, qu’on appelle Jùddeschüel en alsacien, littéralement, l’école juive, et des cimetières. Ce dimanche, par exemple, randonnée à 14h depuis Westhoffen pour découvrir les synagogues de Westhoffen, Balbronn et Traenheim. à Benfeld, visite guidée de la synagogue à 14h et concert de musique hébraïque à la harpe, portes ouvertes à la synagogue de Colmar, visite guidée du magnifique cimetière juif d’Ettendorf. Ce ne sont que quelques-uns des dizaines de rendez-vous de ce dimanche, il y en aura d’autres pour les journées européennes du patrimoine le 19 septembre. Et j’ai failli oublier, mais allez au Musée judéo-alsacien de Bouxwiller, dans l’ancienne synagogue, c’est sûrement là que l’on comprend le plus de choses sur cette culture extraordinaire. Retrouvez tout le programme des Journées Européennes de la Culture et du Patrimoine Juifs en Alsace sur le site jecpj - france.com.

