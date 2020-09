Cédric Tanguy et sa faune investissent le chateau musée de Dieppe en Seine-Maritime

C'est un artiste à part et à l'univers singulier qui expose en ce moment certaines de ses œuvres au chateau musée et, ce sont des Dieppois, de tous âges et de toutes conditions sociales qui se sont prétés au jeu des exaltations du créateur. Avec Cédric Tanguy le sel de la vie côtoie le sublime...