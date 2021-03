Certe paghe... di Ghjacumu Fusina

Aghju u mendu di leghje un ghjurnale spurtivu chì stu pocu trattava di e paghe di i ghjucatori di pallò. Non solu evucandu a quistione à l’ingrossu cum’ella si pò fà ogni tantu, cum’ella accadia ancu in caffè in tempi benedetti, ma pigliendu u so tempu cù un censu generale pè ogni squatra prufeziunale di primu gradu, paragunendu ciò ch’elli tuccavanu ghjucadori è furmatori diversi.

Eranu cumunicate e paghe di tuttognunu, calculate à u mese tantu senza mudifiche chè nette, dopu cacciate e tasse, è ancu dopu tenutu contu di l’impositu, ogni datu essendu stimatu da ghjente chì cunnoscenu bè usi è manere di i mezi prufeziunali d’oghje. Si sà d’altronde ch’elle sò calate assai e rientrate di solli senza spetatori, è dopu u fiascu tremendu di quelli chì devianu trasmette e cumpetizioni à a televisione.

Sò quantunque sprupositi à leghje ciò ch’elli toccanu i ghjucatori in generale, ancu cù e sfarenze segondu e squatre è a nomina d’unu o di l’altru, masimu quelli chì sò cunsiderati tercani. Ancu senza vulè difende nè accusà à questu è à quellu, si pò ricunnosce chì u sistema generale chì permette è accetta issi sprupositi, sopr’à tuttu in tempi di scarsia è di miseria nera cunnisciuti oghje, ùn hè tantu bella nè ghjusta prova. Ci sò chì palesanu cù mudestia ch’elli sò privileghji di u mistieru.

Ma cum’è cunsulazione, mi sò avvistu chì certi ghjucadori o furmatori nustrali, anziani di a squatra bastiaccia, impiegati in altrò è senza cità nomi, ùn danu cusì gattivu esempiu cù decisioni persunali, travagliu è ragiunamentu più assennati è più maturi. Ci vulia à dilla dinù quessa.

Ghjacumu Fusina