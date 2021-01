Ces trois musées de l'agglomération d'Alès offrent des rendez-vous virtuels

Pas possible d’arpenter les musées alésiens ? On ne se décourage pas : il reste l’écran d’ordinateur pour les découvrir, se cultiver, s’amuser et s’émerveiller. Les trois musées de l'agglomération d'Alès se sont mis au 2.0. et se dévoilent en partie en ligne.

Quels sont les trois musées alésiens ?

Le musée du Colombier à Alès, c'est le musée le plus ancien de la ville.

Dédié à l'archéologie et aux beaux arts.

Avec une très belle expo temporaire (mais prolongée jusqu'au 14/02) "La maison Bonfils" (que personne ne peut voir,donc. Oups...). Un catalogue est déjà mis en vente pour se familiariser.

C'est une aventure photographique entre Cévennes et Moyen-Orient, avec l’histoire de cette famille qui choisit de quitter ses studios de Saint-Hippolyte-du-Fort et d’Alès pour s’établir à Beyrouth en 1867, afin de capter et de commercialiser des « vues de tout l’Orient » destinées aux touristes.

Le musée Pierre André Benoît à Alès. Pierre André Benoit (PAB) (1921-1993) était un imprimeur, artiste et poète qui a offert à sa ville natale, Alès, une partie de sa collection : peintures, dessins, gravures, sculptures. La collection de PAB est remarquable : peintures, dessins et gravures de Braque, Picasso, Miró, Picabia, Survage, Viera da Silva, Bryen, Hugo… C'est de l'art contemporain et de l'art moderne.

Le musée Maison Rouge qui présente la vie en Cévennes est, lui, situé à Saint-Jean du Gard.

"Toutes les Cévennes dans un musée ! Une collection incroyable de 10 000 objets exposés donne à comprendre la vie, le savoir-faire et l’histoire des Cévennes. L’Homme et les objets qu’il a fabriqués sont au centre du discours et de la scénographie du musée", annonce-t-on dans les brochures touristiques.

Musées confinés, fermés mais en ligne

Chacun des musées a le droit à son site internet mais aussi à sa page sur le réseau Facebook.

Sur le site internet, une petite partie de chacune des collections est présentées (dix œuvres sont présentées par établissement).

Il y a aussi, toujours sur les différentes sites internet, les présentations des anciennes expos.

Et puis, bon plan pour les enseignants gardois, il y a aussi les dossiers pédagogiques. Si jamais l'envie leur prenait de présenter le musée (quand il rouvre) à leurs élèves.

Enfin, sur les pages facebook, très régulièrement (environ une fois par semaine), des présentations d’œuvres assez complètes sont publiées.

Valérie Dumont-Escojido Chargée de l'action culturelle, de l’événement et des relations publiques à Alès Agglo nous explique