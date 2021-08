Cet été, les Trésors de Loches n'attendent que vous !

Cet été découvrez et parcourez en famille la ville de Loches et ses Trésors ! Un parcours qui vous conduira au sublime Trésor de Naples...Vous percerez peut-être le Secret de San Gennaro !

À l'occasion de l’exposition « Trésor de Naples » (visible jusqu'au 1er octobre à la Chancellerie), la Ville de Loches met en valeur son patrimoine à travers un parcours des "trésors lochois".

Musée Lansyer - Ville de Loches

Ce parcours est idéal afin de faciliter la balade à travers le centre historique, depuis l’église et la galerie Saint-Antoine jusqu’à la Cité royale en passant par la Chancellerie, le Musée Lansyer et la collégiale Saint-Ours."

Grâce à ce parcours vous pourrez découvrir les « trésors » dès le centre-ville commerçant !

Comment ça marche ? En suivant les blasons au sol, on chemine à travers les rues de la ville et l'on accède aux monuments signalés sur l'itinéraire pour découvrir les trésors lochois et le Trésor de San Gennaro de Naples à voir absolument !

Trésor de Naples - Ville de Loches

En visite guidée : « Trésors à la carte » Les dimanches 8 août et 12 septembre, le parcours sera animé par de courtes visites. Sur chaque site, à 14h30, 15h30 et 16h30, un guide vous attendra pour vous parler du monument, de son histoire et de ses œuvres majeures. Chacun choisit le ou les lieux qu’il souhaite visiter. Ces visites sont gratuites !

Collégiale Saint-Ours - Ville de Loches

EXPOSITION Trésor de Naples, le mystère San Gennaro

Du 20 mai au 1er octobre 2021

Chancellerie - 8 rue du Château, 37600 Loches

Horaires : 10h-12h30 / 14h-18h

Plein tarif : 5 €, réduit : 3,50 €.

Gratuit pour les enfants jusqu’à 18 ans, pour les Lochois, et le 1er dimanche du mois.

1 billet acheté = 1 billet offert pour le Musée Lansyer

Tous les Trésors de Loches vous attendent sur www.ville-loches.fr