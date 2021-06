"Les Châteaux en Limousin " avec cette semaine le château de Sédières en Corrèze

Tout l'été, France Bleu Limousin vous ouvre les portes des plus beaux châteaux de la région. Cette semaine, place à un château qui est devenu, au fil des années, un écrin magnifique pour abriter la culture au sens large : Le château de Sédières sur la commune de Clergoux, en Corrèze.

Nous vous emmenons à 3 km de Clergoux, entre Marcillac La Croisille et St-Martial-de-Gimel pour découvrir un vaste domaine de 130 hectares de forêts, d'étangs et d'eaux vives.

Le château de Sédières à 20 minutes de Tulle en Corrèze

Dans cet endroit magique se dresse le Château de Sédières, véritable bijou de la "Renaissance italienne" classé Monument Historique en 1958, et propriété du Conseil départemental de la Corrèze depuis 51 ans.

Nathalie Jayat, chef du service Culture et Patrimoine au département de la Corrèze est notre guide !

Commençons par...le commencement !! L'histoire de ce château qui a eu beaucoup de propriétaires et son architecture.

Vues sur les toits en ardoises de Travassac, ardoiserie corrézienne © Radio France - Thibaut Oulerich

Nous entrons dans les salles du château pour y découvrir 3 expositions de sculptures, peintures et photographies d'artistes corréziens.

Le château de Sédières abrite les sculptures, peintures et photographies de 3 artistes corréziens © Radio France - Thibaut Oulerich

L'été, le château de Sédières est un endroit idéal pour des apéros concerts. Musique du monde, chansons françaises, accordéons, rock et jazz. Nathalie Jayat nous donne le programme !

Les soirées "douceur d'été en musique" sur la pelouse du château de Sédières lors de apéros concerts - Corrèze Département

Nathalie Jayat nous explique que le château de Sédières propose une belle programmation à destination du jeune public et regrette de ne plus avoir 5 ans !!

"Dansons dans la cuisine" - Compagnie Bambino Style - Mercredi 28 juillet - 15h - Grange du château © Radio France - Tourisme Corrèze // Thibaut Oulerich

Si l'été est si agréable au domaine de Sédières, c'est grâce au travail de recherches et de programmation de Nathalie Jayat et de son équipe au sein du service culture et patrimoine du département de la Corrèze, mais aussi grâce à de nombreux partenaires comme le Festival de la Vézère qui fête ses 40 ans cette année. L'occasion pour l'équipe du château de Sédières de proposer une belle soirée opéra.

Opéra "Carmen" Mardi 10 août - 18h - Salle de spectacle du Château de Sédières - Corrèze Département

De 17h à 19h nous installerons nos studios au château pour vous présenter cette soirée musicale et les jeunes talents corréziens lauréats du Tremplin Corrèze 2021.

Concerts gratuits en plein air !

Le programme et les conditions sanitaires requises

