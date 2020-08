Champeix dans le Puy de Dôme, Petite Cité de caractère® d'Auvergne

Avec des coteaux plantés de vignes et des vergers en terrasses, Champeix est surnommée la cité des jardins. Champeix est l'une des 10 Petites Cités de caractère® du Puy de Dôme.

Champeix, centre du bourg © Radio France - Valérie Pocheveux

Situation géographique

Cité bâtie dans le méandre de le Couze Chambon, Champeix est située à 31 kilomètres au sud de Clermont-Ferrand. Champeix comptait, en 2016, 1424 Champillauds.

Champeix, au bord de la couze Chambon © Radio France - Valérie Pocheveux

Histoire

Champeix a développé très tôt l'activité viticole. Cette activité a façonné le paysage avec ses terrasses, appelées pailhats, et aussi l'architecture du bourg avec des maisons de vignerons de couleurs vives, aux toits de tuiles rouges, soulignés de génoise, et aux caves profondes.

Au Moyen-Âge, Champeix est un lieu d'échanges et de productions diverses avec sa place du Marchidial, place du marché. C'est ici que les Dauphins ont choisi d'installer leur deuxième résidence. Leur château fort était doté d'une église castrale romane sobre avec des chapiteaux aux motifs végétaux, un donjon circulaire et un donjon carré qui a été rasé en 1633 par Richelieu.

En montant vers le Marchidial - Champeix dans le Puy de Dôme © Radio France - Valérie Pocheveux

À ne pas manquer

La déambulation dans les multiples jardins

Les rues du quartiers historiques avec ses maisons imbriquées les unes aux autres

Les vestiges du château du Marchidial

La place de la Halle et ses commerces

Le jardin des Sœurs

Les vieilles ruelles et rues du village

Le jardin des sœurs à Champeix © Radio France - Valérie Pocheveux

Le Marchidial - Champeix dans le Puy de Dôme © Radio France - Valérie Pocheveux

Les marchés

Durant toute l'année

Le marché de Champeix a lieu toute l’année les vendredis matin de 8h30 à 12h. Vous y trouverez fromage, viande, poisson, légumes et miel, vêtements ou encore jouets.

Les marchés nocturnes durant l'été

Depuis plus de vingt ans, Champeix accueille un marché nocturne pendant la période estivale chaque mercredi de 19h à 23h. Il se tient place du Pré. L'occasion de découvrir les producteurs et artisans locaux, dans une ambiance conviviale et festive.

Le vendredi matin, c'est jour de marché à Champeix © Radio France - Valérie Pocheveux

La Sauvetat est l'une des 28 Petites Cités de caractère® d'Auvergne

Elle a a été labellisée Petite Cité de caractère® en décembre 2018.

Champeix dans le Puy de Dôme © Radio France - Valérie Pocheveux

Champeix dans le Puy de Dôme - Vue du site du Marchidial © Radio France - Valérie Pocheveux

