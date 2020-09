Chanceaux-près-Loches : Visite guidée du Chalet de Gonzague Saint Bris samedi 19 et dimanche 20 septembre 2020

Gonzague Saint Bris est né en Touraine, dans la Cité royale de Loches, et a été élevé au Clos Lucé d’Amboise, dernière demeure de Léonard de Vinci. Ecrivain, historien et journaliste, pionnier des radios libres, Prix Interallié, Président fondateur de La Forêt des Livres (devenue les Ecrivains chez Gonzague Saint Bris dont la 3e édition aura lieu le 29 août 2021), l’enfant du Pays se retirait pour écrire en son Chalet des Chasseurs à Chanceaux-près-Loches.

A l’occasion des journées du Patrimoine les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2020, vous êtes invités à découvrir l’univers de Gonzague Saint Bris qui présentait sa maison ainsi : « Au cœur de mille hectares de forêt dans la Touraine des écrivains, le Chalet des Chasseurs est pour moi autant une machine à écrire qu’une maison. Chaque fois que je glisse la clé dans la serrure, c’est comme si je plongeais la plume dans l’encrier. Aussitôt le parfum de la bibliothèque de chêne m’enivre, telle une invitation à écrire. Au rez-de-chaussée, dans la salle à manger, les murs sont tendus de feutrine vert-billard. Puis on pénètre dans la bibliothèque où les rayons ploient sous le poids des volumes. En enfilade, le salon et sa cheminée ornée des armes de France et d’Angleterre qui réchauffe le vieux cuir de reliures anciennes. Des objets insolites, venus de tous les pays mais aussi de tous les temps, certains chinés au hasard des brocantes, ont retrouvé l’étrange droit de cité et d’harmonie des migrateurs. Au premier étage, chaque chambre illustre fortement l’identité que je lui ai donnée : la chambre La Fayette, la chambre égyptienne et la chambre russe. Elles sont inspirées par une passion et un sujet d’intérêt auquel j’ai consacré l’un de mes livres ».

Informations pratiques :

Ouverture au public le samedi 19 et le dimanche 20 septembre de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 19h00.

Nombre de visiteurs à l’intérieur du Chalet limité à 10 personnes.

Port du masque obligatoire, solution hydroalcoolique mise à disposition.

Boutique avec les livres de Gonzague Saint Bris.