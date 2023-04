Chantier de Notre-Dame de Paris : "On est impatients de la revoir dans toute sa splendeur"

Notre-Dame a beau être entourée de palissades, les touristes ne l'ont pas délaissé. Quatre ans après l'incendie qui a emporté la flèche et fragilisé l'édifice, ils sont plusieurs dizaines à s'asseoir sur les estrades – installées à l'arrière du parvis – pour essayer de prendre une photo sans barrière de chantier. Car au centre de l'esplanade, le résultat n'est pas probant. Comme le confirme Sacha, 12 ans, originaire de Bordeaux : "C'est pas tout à fait ce que j'imaginais. On voit beaucoup le chantier et ça gâche les photos", confie le jeune touriste.

Si Sacha relativise en se disant qu'il reviendra visiter Notre-Dame dans quelques années, une fois la restauration terminée, Richard est lui émerveillé par le chantier en cours. Cet Anglais, venu passer quelques jours de vacances à Paris avec sa famille, s'atèle à lire les explications exposées sur les palissades : "C'est incroyable tout le travail accompli en seulement quelques années ! Maintenant on à hâte de la revoir dans toute sa splendeur." Et d'ajouter : "Ce chantier, c'est une leçon d'humilité".

Une étape-clé du chantier

Les visiteurs ne s'en rendent pas compte, mais à 30 mètre de haut, au sommet du transept se joue l'une des phases les plus critiques du chantier. Le "tabouret", un socle XXL sur lequel sera érigée la nouvelle flèche, est en train d'être posé. Cet assemblage de 13 mètres de côté et de 6 mètres de haut doit faire la jonction entre les les deux bras de la cathédrale. Une opération au millimètre dont la réussite "est essentielle à la tenue du délai de la réouverture (prévue le 8 décembre 2024, NDLR)", explique Philippe Jost, le directeur général de l'établissement en charge de reconstruire la cathédrale

Cette étape-clé doit se terminer samedi 15 avril, quatre ans jour pour jour après l'incendie. Ce vendredi, les dernières opérations de mise en place du "tabouret" seront supervisées par Emmanuel Macron, en visite sur le chantier.