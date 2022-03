Charles Spindler, génie de l'Alsace

Réécoutez Pierre Nuss dans son hommage à Spindler et au Cercle Saint-Léonard Copier

C’est l’anniversaire d’un génie de l’Alsace, aujourd’hui, qui a largement contribué à l’image d’Epinal de l’Alsace, désolé, je n’ai pas trouvé de référence alsacienne. Charles Spindler naît le 11 mars 1865 à Boersch. Son père, Edmond Michel Balthazar était notaire puis juge de paix, son grand-père, François-Xavier Spindler était architecte de la cathédrale de Strasbourg.

Autant dire qu’il était de bonne famille. A douze ans, Charles prend des cours de dessin avec la veuve de Théophile Schuler, puis étudie la peinture dans les académies de Düsseldorf, de Munich et de Berlin. A l'occasion de ses vacances en Alsace, il rencontre Anselme Laugel qui venait de renoncer à ses fonctions de questeur au sénat pour surveiller les vendanges dans sa propriété viticole de Saint-Léonard.

Anselme offre son premier atelier à Charles Spindler et ils ont ensemble des discussions passionnées sur la spécificité d'une Alsace à réinventer. Notez bien que l’Alsace était allemande à cette époque, et que Charles Spindler est clairement francophile. Laugel offre l'hospitalité aux artistes que Charles lui présente. Notamment Josef non, Josef Sattler avec qui Spindler crée les Images alsaciennes entre 1893 et 1896, des illustrations des histoires et légendes d'Alsace. Le cercle s'agrandit avec des talents d'exception comme Gustave Stoskopf, Paul Braunagel, Léo Schnugg ou le Badois Lothar von Seebach. Ces passionnés d'art et d'Alsace forment le Cercle de Saint-Léonard qui sonne pacifiquement le réveil alsacien contre le Kulturkampf allemand. En 1893, Charles Spindler découvre la marqueterie, suite à une commande de dessins. Le jeune homme de vingt-huit ans troque ses pinceaux pour le canif du maître marqueteur.

Il a clairement réinventé la marqueterie et l'a élevée au rang d’art. Les meubles marquetés du maître de Boersch rencontrent chez le marchand strasbourgeois Bader-Nottin les faveurs du public. En 1900, le grand prix de l'Exposition universelle de Paris, attribué à son salon de musique, fait le renom mondial de la marqueterie alsacienne, ça fait très coquet dans un intérieur.

Charles Spindler crée aussi la Revue Alsacienne Illustrée et participe à la création du Théâtre alsacien et du Musée alsacien de Strasbourg pendant que ses créations triomphent dans le monde aux expositions de Turin, de Saint-Louis, aux Etats-Unis, pas au Sud-Alsace, puis à Dresden et à l'exposition universelle de 1925. A sa mort, en 1938, son fils Paul perpétue la signature Spindler, puis c’est Jean-Charles Spindler qui reprendra l'atelier de Saint-Léonard. Le cercle Saint-Léonard a changé le visage de l’Alsace à jamais, de l’intérieur et de l’extérieur. Et le centre de ce cercle était sans conteste Charles Spindler.

