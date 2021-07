Châteaux en Limousin 3- Le château de Lissac-sur-Couze

Le château de Lissac-sur-Couze inscrit au titre des monuments historiques depuis 1997 est aujourd'hui reconnu comme l'un des plus beaux lieux de résidence en France. En effet, coiffé de 5 épis pour la qualité d'hébergement, le château de Lissac offre des chambres élégantes et raffinées ainsi qu'un gîte inauguré cet été !

A quelques kilomètres de Brive, en descendant vers le Causse corrézien, arrêtez-vous au château de Lissac-sur-Couze

Nicolas et Cécile sont revenus en Corrèze en 2017 dans le but de reprendre ce château familial et de continuer à l'entretenir et le faire vivre. Sans hésitations, ils décident de continuer la location des chambres d'hôtes en y ajoutant leur touche personnelle pour la décoration.

la salle d'accueil du château de Lissac-sur-Couze - chateaudelissac.com

Installez-vous sur la terrasse qui offre une vue imprenable sur le lac du Causse. Nicolas a bien conscience que vivre dans cet endroit est un privilège !!

vue de la terrasse du château de Lissac-sur-Couze - chateaudelissac.com

Les différentes chambres du château de Lissac-sur-Couze - chateaudelissac.com

Parc bénéficiant d'une vue exceptionnelle sur le lac du Causse, à proximité de Sarlat, Rocamadour et Collonges la Rouge. Une situation idéale pour les visiteurs de passage.

Le parc du château de Lissac-sur-Couze donnant sur le lac du Causse - chateaudelissac.com

Nicolas et Cécile ont entrepris des travaux il y a quelques mois pour transformer une habitation du XIIème en gite haut de gamme. ils ont fait appel aux entreprises de la région pour la rénovation de ce bâtiment.

Le gîte proche du château de Lissac-sur-Couze - le chateaudelissac.com

Les renseignements pour séjourner au château de Lissac-sur-Couze

France Bleu Limousin sera en direct du lac du Causse, à quelques pas du château de Lissac les 15 et 16 juillet