Circuit Bleu - Tonnelier d'un jour

Et si vous vous mettiez dans la peau d'un tonnelier ?

La tonnellerie de Champagne recèle bien des savoirs à partager autant pour les curieux en tout genre que pour les amateurs de bons vins. Située à Hermonville, au nord-ouest de Reims, Jérôme Viard et son équipe de fins passionnés vous accueillent. Découvrez les secrets de cet artisanat réputé. Du choix des bois aux formes des tonneaux, chaque étape est destinée à parfaire les arômes des spiritueux. Lors d’une activité insolite, devenez tonnelier d’un jour et profitez d’ateliers pratiques et de dégustations commentées.

La dégustation - Tonnelier d'un jour

Informations pratiques :

Tarif pour l’activité “Tonnelier d’un jour” : 69 euros pour les adultes et 15 pour les enfants.

Adresse:

Lieu-dit "La Vauvarée" - RD530

51 220 Hermonville

Tel :03 26 61 57 58

Mail : contact@tonnellerie-artisanale.com

L'équipe - Tonnelier d'un jour

Pour suivre la visite, écoutez France Bleu Champagne-Ardenne lundi 4 juillet 2022 entre 9 h et 12 h.