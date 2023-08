Cité des vins de Beaune : deux mois après l’ouverture, les visiteurs de plus en plus nombreux

À l’entrée de la ville, on ne peut pas manquer la Cité des Climats et des vins de Beaune (Côte-d’Or) . Un grand bâtiment en spirale formé de cinq étages, et où se dresse juste à l’entrée une sculpture géante formée de plusieurs bouteilles de vin. Les familles sont nombreuses à s’y presser, ce samedi 12 août. C’est l’un des publics visés par la direction de la cité. On fait le bilan deux mois après son ouverture.

Olivier et Justine, qui viennent de Strasbourg, ont terminé leurs semaine de vacances par la visite de la cité des vins de Beaune © Radio France - Toky Nirhy-Lanto

Des familles curieuses

Dans les allées de l’exposition permanente, les papas, les mamans et les poussettes sont nombreuses ce samedi matin. Une dizaine de personnes se promènent entre les vidéos qui montrent les étapes de la fabrication d’un vin, les dégustations ou encore les portraits audios de producteurs. Parmi eux, Olivier et Justine, un couple de Strasbourg (Bas-Rhin) en visite avec leurs trois enfants. Les trentenaires se montrent satisfaits. Leur visite conclut un séjour d’une semaine, ponctué notamment d’une "balade sur la route des vins" et à travers la Côte-d’Or.

"On s’y est rendus sur le conseil d’un caviste, qui nous a conseillé la visite, avec les enfants. J'étais assez impressionnée en rentrant : on ne s'attend pas à quelque chose d'aussi tamisé ! On a fait des cours d'œnologie, mais c'est vrai qu'en Bourgogne, ça nous a remémoré des choses qu'on a pu faire lors de ces cours : la façon dont sont faits les vins rouges et les vins blancs.", explique Justine. La visite a conquis cette dentiste de 33 ans : "On ne peut pas se restreindre aux vins d'Alsace, quand on aime le vin", ajoute-elle.

À ses côtés, Olivier, masseur-kinésithérapeute, 33 ans, ne la contredit pas : "Ca faisait une semaine qu'on était en Bourgogne : on aurait dû commencer par ici. On découvre tout ce qui se passe dans la vigne, le terroir, l'origine des sols. Je ne savais pas que la Bourgogne était auparavant une mer tropicale. C'est intéressant de connaître cette origine qui fait la qualité de ce vin."

Olivier Le Roy, directeur d'exploitation des cités des climats et des vins, se montre enthousiaste côté fréquentation © Radio France - Toky Nirhy-Lanto

Un démarrage progressif

Même si les familles sont nombreuses, la direction de la cité des vins de Beaune se défend de viser un public en particulier. "Le néophyte comme le professionnel peut venir ici, nous ne ciblons pas de personnes plus que d’autres", souligne Olivier Le Roy, directeur d’exploitation des cités des climats et des vins.

Le responsable attend "200 000 visiteurs par an" sur l’ensemble de ses sites, que ce soit à Beaune (Côte-d’Or), à Chablis (Yonne) ou à Mâcon (Saône-et-Loire). En Côte-d’Or, Olivier Le Roy espère accueillir "120 000 visiteurs annuels". En cette période de chassé-croisé sur la route des vacances, une période calme, le site de Beaune accueille en semaine "une centaine de visiteurs par jour", indique le directeur d’exploitation.

Un résultat satisfaisant selon lui, et qui devrait encore augmenter, dans les années à venir. La construction de la cité, qui a pris 18 mois , encourage la création d’autres projets. "Un hôtel 4 étoiles du groupe Intercontinental doit être inauguré face à la cité, au printemps prochain. Il y a aussi une halle gastronomique et festive, à côté du site, mené par la municipalité, qui est attendu dans deux ans", détaille Olivier Le Roy.

La cité ouvre tous les jours de la semaine, jusqu'au 1er octobre prochain. À cette date, les visiteurs pourront y venir, sauf le lundi.