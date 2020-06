Classe Média Radio France: Des collégiens dolois dans l'Atlas !

Les élèves de la Classe Média viennent du Collège Maryse Bastié de Dole, la 4è D, dont seulement une dizaine participe aussi au projet Maroc.

Le Collège Maryse Bastié de Dole

Les élèves du projet Maroc sont issus de plusieurs classes de 4e et de Segpa, et seulement dix d'entre eux sur 22 participent au projet classe média. Le projet Maroc est porté par une association financièrement autonome du collège, et gérée par une demie douzaine de professeurs de toutes disciplines, et par une vingtaine de parents.

LES ELEVES FONT de la RADIO :

Avec le soutien du CLEMI, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, les collégiens et collégiennes ont participé à la semaine de la presse en travaillant sur une Revue de Presse des journaux marocains: Un travail de fond mené avec les professeur.e.s au tout début de l'année: Recherche d'informations, choix des sujets abordés suivant les centres d'intérêts, résumé des articles, écriture pour le "média radio" avec format adapté, enregistrements et mixages pour la finalisation des chroniques. Merci à Hélène Geley, Hélène Thiébaud-Gros et Arnaud Alfonsi.

Le Haut Atlas Marocain: Des paysages à couper le souffle

"Notre revue de presse traite de l'actualité du Maroc" (Février 2020)

Présentation de Lily et Arno, musique de Xavier Rudd:

La présentation du projet

"C'est le portrait d'un village qui avance à pas sûrs vers son développement"

En 10 ans, le village de Tizi N Oucheg s'est pris en main pour son avenir, avec Hanaée:

Le village s'est organisé pour améliorer ses conditions de vie

"Le journaliste est jugé pour cause d'outrage à magistrat"

La Revue de Presse des élèves recoupe ici le sujet de la liberté de la presse;Lily, Célia et Mohammed:

Un journaliste condamné

"Ces plantes seront les ingrédients de plus de 5 millions de produits cosmétiques"

L'Economie de l'Ourika: Des investissements français avec des coopératives d'ouvrières. Ibrahim pour en parler:

Une production végétale pour la fabrication de cosmétiques

"Pour l'irrigation et l'approvisionnement en eau, il est prévu de construire 20 grands barrages à grande capacité de stockage"

L'approvisionnement en eau potable, un programme d'aménagement ambitieux. Lenny et Niels:

De l'eau, même en période de sécheresse

L'association a déposé un dossier Africa 2020 qui est en bonne voie, il porte sur 3 ans de travail d'une quarantaine de personnes.

Il comporte de très nombreuses actions dont le projet radio n'est qu'un élément parmi tant d'autres.

Ce dossier Africa 2020, s'il doit aboutir à une subvention, a pour objectif de financer le déplacement des élèves du projet Maroc à Tizi N Oucheg en 2021.