Cléopâtre, femme fatale et stratège

Renommée pour sa grande beauté, Cléopâtre a conquis Jules César et Marc-Antoine, les hommes les plus puissants de son temps. Femme de pouvoir et femme fatale, elle fascine encore aujourd'hui. L'historienne Virginie Girod nous aide à mieux connaître Cléopâtre, la dernière reine d'Égypte.

Ce lundi dans Minute Papillon !, le magazine joyeux de culture G, Sidonie Bonnec et son invitée reviennent sur l'image sexualisée que l'on prête à Cléopâtre, la dernière reine d'Égypte. Cette réputation est-elle proche de la réalité ou bien est-elle fabriquée de toutes pièces ?

On démêle le vrai du faux avec Virginie Girod, historienne, auteure du livre « La véritable histoire des douze Césars » aux éditions Perrin.

Cléopâtre, la mangeuse d'hommes

On utilise souvent la formule suivante : "sa réputation l'a précédée". Celle qui colle à la peau de Cléopâtre est particulière puisque la reine est présentée au mieux comme une séductrice, au pire comme une nymphomane.

La dernière reine d'Égypte impressionne et elle sait jouer de ses charmes pour séduire. Pourtant, c'est surtout la rencontre entre les mœurs de deux cultures tel qu'elle fut racontée par des historiens, principalement masculins, qui a installé durablement cette réputation.

Jules César la surnommait "bouche d'or"

D'une culture à l'autre, les pratiques sexuelles et les tabous ne sont pas les mêmes. Les Égyptiennes pouvaient ainsi s'autoriser des pratiques que les Romaines se refusaient et inversement. Jules César lui-même, découvrant les mœurs de la reine Cléopâtre, l'aurait surnommé "bouche d'or", ravi de profiter de pratiques sexuelles que ne se permettaient pas les femmes de la bonne société romaine.

La grande Histoire, colportée par des historiens plutôt que des historiennes, se serait attardée sur ce genre de détails croustillants plutôt que sur les faits d'armes de Cléopâtre. Déformées, amplifiées et vues par le prisme d'une culture occidentale, ce genre d’anecdotes a contribué à forger la réputation volage de la dernière reine d'Égypte.

Cléopâtre, la stratège

Cléopâtre était une femme de pouvoir avisée. C'est une grande stratège qui a commencé par éliminer ses frères et sœurs pour que son règne ne soit pas contesté. Dans l'Égypte ancienne, le pouvoir est ainsi fait. Elle parvient à prendre le pouvoir seule et, au fil de ses alliances avec Rome, elle lutte pour l'indépendance de son pays. Elle fait reculer le plus possible le moment où la terre des pharaons deviendra une province romaine. Elle prolonge ainsi la liberté de l'Égypte de plus de 30 ans.

Cléopâtre était surtout une femme qui ose, qui dirige des armées et s'impose face aux hommes. Aujourd'hui, débarrassée d'un filtre misogyne qui tordait la réalité, on redécouvre une femme puissante et libre, un modèle pour de nombreuses femmes.