El Periscopi, le mag en catalan - Episode 17 - Dimanche 29 janvier / Diumenge 29 de gener

Cada setmana a France Bleu Roussillon, troba un nou capítol d'El Periscopi, la revista informativa íntegrament en català (i subtitulada en francès), realitzada amb el suport de l'Oficina Pública de la Llengua Catalana i del Departament des Pirineus Orientals. Un programa presentat per Sébastien Girard i el seu equip de columnistes.

Chaque semaine sur France Bleu Roussillon, retrouvez un nouvel épisode d' El Periscopi , la magazine d'actu entièrement en catalan (et sous-titré en français), réalisé avec le soutien de l'Office public de la langue catalane. Une émission présentée par Sébastien Girard et son équipe de chroniqueurs.

Les vidéos / vídeos

Consum - Paula Escudero

Els mengem, però no són pas aliments. Paola ens alerta sobre les aromes, que donen gust als nostres plats, tant per bé com per mal…

On les mange mais ce ne sont pas vraiment des aliments. Paola nous alerte à propos des arômes, qui donnent du goût à nos plats, tant bien que mal…

Descoberta - Lluís Dagues

Un efecte papallona: el d’un pamflet independentista publicat pels vinyaters del Rosselló el 1902 a l'Indépendant, que va impactar de ple la politica sud-catalana.

Un effet papillon : celui d’un pamphlet indépendantiste publié par les vignerons du Roussillon en 1902 dans l'Indépendant, qui a provoqué un gros impact sur la politique de Catalogne-Sud.

Efemèride - Eric Forcada

Efemèride : Eric Forcada Una efemèride a 15 graus, però sense massa sucre. Eric ens fa reviure la història complexa del comerç dels vins, entre lluites socials i interessos mercantils.

Une éphéméride à 15 degrés, mais sans trop de sucres. Eric nous fait revivre l'histoire complexe de la commercialisation des vins, entre luttes sociales et intérêts mercantiles.

Cultura Popular - Laura Pi

Símbols del pas de l’estat salvatge a la civilització, Laura Pi ens dona claus per a entendre les festes de l’Os del Vallespir.

Symboles du passage de l’état sauvage à la civilisation, Laura Pi nous donne les clefs pour comprendre les fêtes de l’ours du Vallespir.

Convidada - Nicolas Berjoan

Amb Nicolas Berjoan, membre del partit EELV País Català, evoquem la problemàtica dels transports a l'aglomeració de Perpinyà, un any abans de l'aplicació de la Zona de Baixes Emissions.

Avec Nicolas Berjoan, membre d’EELV du Pays Catalan, on évoque la problématique des transports dans l'agglomération de Perpignan, 1 an avant l’application de la Zone de Faibles Émissions.

