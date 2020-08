Maman t'es où aujourd'hui ?

Pia est à La Rochelle. Située sur la côte atlantique, la ville est célèbre pour son vieux port, pour le Fort Boyard qui lui fait face et pour ses fortifications. La légende raconte que ce serait la fée Mélusine qui aurait construit les tours qui encerclent la ville en faisant tomber des pierres de son tablier. Connais-tu l'histoire de cette femme serpent ?

Maman, raconte-moi... La Rochelle Copier

L'histoire de la fée Mélusine racontée aux enfants

Le sortilège de Mélusine

Est-ce que tu as déjà fait une bêtise si grosse que tes parents se sont mis très en colère et qu'ils t'ont puni ? Si ça ne t'est jamais arrivé, tu as vraiment de la chance ! Mélusine, elle, a eu une très grosse punition pour avoir attaqué son père. En l'apprenant, sa mère, la fée Pressine, est entrée dans une rage folle et lui a jeté un sort.

Depuis ce jour, chaque samedi, les jambes de Mélusine se recouvrent d'écailles pour prendre l'apparence d'une queue de serpent. Personne ne doit être au courant de sa malédiction et surtout pas l'homme avec qui elle se mariera sinon elle gardera cet aspect pour toujours.

Un matin qu'elle se promène en forêt, Mélusine entend un homme pleurer. Il s'appelle Raimondin et il vient de tuer son oncle à la chasse par accident. Voyant l'étendue de son chagrin, la fée vient le consoler. Elle lui promet d'être heureux et riche toute sa vie s'il l'épouse. En échange, il ne doit pas essayer de savoir où elle est, ni ce qu'elle fait chaque samedi. Raimondin, complètement ébloui par sa beauté, accepte.

Raimondin et Mélusine

Comme promis, Raimondin devient l'homme le plus puissant de la région. Avec ses talents de bâtisseuse, Mélusine construit un château sur les terres de son mari ainsi que de nombreuses forteresses aux alentours. Elle lui donne aussi dix enfants. Malheureusement, chacun de leurs fils a un problème physique : une oreille plus grande que l'autre, un œil sur le front, une griffe de lion sur la joue.... S'ajoute à cela l'étrange habitude de sa femme de disparaître tous les samedis. Raimondin commence à s'interroger.

Sur les conseils de son frère, il cherche à percer son mystère. Un samedi, il va au pied de la tour où se cache Mélusine. Avec son épée, il fait un trou à travers la porte. Il y voit sa femme allongée dans une baignoire en train de coiffer ses longs cheveux blonds. Soudain, il remarque, horrifié, que son corps d'habitude si gracieux se termine par une énorme queue de poisson. Démasquée, son secret dévoilé, Mélusine se met à hurler et s'envole par la fenêtre. Depuis ce jour, la fée n'est jamais revenue...

A écouter sur France Bleu

"La Carte Postale de France" de Pia Clemens est à retrouver tous les jours de la semaine en juillet à 18h15 dans "L'Happy Hour".