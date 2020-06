Collioure, la Côte Vermeille en 2CV

Il est possible de monter à bord d'un de ces bagnoles qui fait partie de notre patrimoine, sur la Côte Vermeille avec le Collioure 2CV tour.

Au choix 4 circuits avec comme philosophie la culture, le terroir et la gastronomie. Une expérience pleine de souvenirs, d'émotions et de sensations dans un cadre unique et magnifique. Fleury une jeune femme aussi passionnée et dévouée nous propose une autre vision

de ces paysages mondialement connus à bord de « Maya » 2CV jaune et noire.

Une voiture vraiment pas comme les autres

La 2CV c'était la voiture populaire et familiale française par excellence dès les années 50. Celle-ci a vue la route en 1978. Refaite en 2019 « Maya » savoure sa deuxième vie devant des regards ébahis. Un coup de cœur d'Edith Llatas.

[Fleury] J'ai eu la chance de pouvoir quelques années auparavant réaliser un tour en 2CV, avec mon conjoint nous sommes partis à l'aventure sur des routes hors des sentiers battus, donc nous avons été accompagnés par un guide extraordinaire. A ce moment-là j'ai vraiment considérer ce moment, comme un moment magique, un moment qui a marqué vraiment mon passage dans les alentours de Bordeaux et c'est vrai que j'ai constaté que ici-même sur notre magnifique département, nous n'avions pas ce type d’expérience, voilà pourquoi j'ai décidé de lancer cette activité ici dans les P.O, sur la Côte Vermeille.

La passion d'un territoire

Fleury évolue dans le milieu touristique entre vigne, montagne, mer Histoire et gastronomie.

[Fleury] Il y a quatre balades qui sont proposés, donc la première elle concerne la Côte Vermeille et ses incontournables, nous sommes autour de Collioure, son environnement, Port-Vendres et donc juste à la suite de cela il y a également un tour qui intègre la découverte du monument, le fort Saint Elme, donc là on est sur une découverte historique, culturelle et on est vraiment sur des hauteurs et des panoramas splendides mais avec un accès privilégié à ce monument très connu ici dans le département et particulièrement sur la Côte Vermeille, le fort Saint Elme. Je propose également des découvertes un peu plus terroir, gastronomiques, autour du vin également (avec modération) donc la gourmande et aussi la vinea, en plus d'une découvert des produits du terroir Catalan, on s'arrête avec un domaine viticole splendide et un vigneron qui commente son exploitation et ses différentes façons de procéder.

Une initiative originale du côté de Collioure pour redécouvrir ce panorama d'exception, autrement. Pour en savoir plus un site internet : https://collioure2cvtour.com