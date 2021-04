Comment apprécier au mieux Sainte-Victoire et la Sainte-Baume

Bienvenue dans "Destination Provence", votre émission histoire, patrimoine et découverte régionale comme chaque weekend de 10h à 11h sur France Bleu Provence. Ce matin, nous allons tenter de parcourir loin des foules deux de nos massifs les plus emblématiques...

Les ravages de la surfréquentation de la Montagne Sainte-Victoire

La Montagne Sainte-Victoire d'abord, qui depuis quelques mois, est ravagée et le terme n'est pas trop fort, par la surfréquentation et certains comportements déplorables, entre stationnement anarchique et irrespect de la nature... Il est temps de siffler la fin de la récré et de tirer la sonnette d'alarme avec le président du Grand Site Concors Sainte-Victoire, Olivier Frégeac qui nous dira quand même comment apprécier au mieux les paysages de Cézanne.

La Montagne Sainte-Victoire vue de la Route Cézanne © Radio France - Cédric Frémi

La grotte de Marie-Madeleine vient de rouvrir

Ensuite, direction le massif de la Sainte-Baume, cette immense barre rocheuse qui tire son nom de la grotte dans laquelle a vécu Sainte-Marie-Madeleine. Après quelques mois de travaux, la voici de nouveau accessible. L'occasion d'en savoir plus sur ce qui a été fait pour vous accueillir en toute sécurité, et d'évoquer aussi le retour d'un couple de faucons pèlerin. D'où la nécessité, encore, de protéger nos espaces naturels ! Le directeur du Parc Naturel Régional de la Sainte-Baume nous livrera aussi sa sélection de lieux à visiter et de chemins à parcourir en dehors des incontournables.

Le massif de la Sainte-Baume, vu de Saint-Antonin-sur-Bayon (Bouches-du-Rhône) © Radio France - Cédric Frémi

Et vous : avez-vous été témoin d'incivilités, en tant que riverain, ou en tant qu'amoureux de la nature, que ce soit sur Sainte-Victoire, la Sainte-Baume, les Calanques ou d'autres massifs ? Témoignez au 04 42 38 08 08.