Comment préparer un joli nid de Pâques

Autrefois, et ça peut être difficile à croire, les gens fêtaient davantage Pâques que Noël. Si si, et je vous propose cette semaine de visiter les différentes traditions de la Kàrwoch, la semaine sainte, et ce, jusqu’à lundi prochain. Tout d’abord, il faut préparer Pâques, qui coïncide souvent avec le retour véritable du printemps.Le Oschterbäum, l’arbre de Pâques, est une décoration toute indiquée, avec quelques branches ou ramifications de haies, gardez seulement les branches et liez-les ensemble, accrochez-y des rubans colorés seuls, où desquels pendent des oeufs de couleur, des décos en forme de lièvres ou de poussins. Ça vous change l’ambiance d’une maison, ça. Vous voyez, il n’y en a pas que pour le sapin de Noël en Alsace. En-dessous, vous pourrez déposer votre nid de Pâques, pour que, non pas une poule, mais le Oschterhààs, le lièvre de Pâques, vienne y déposer ses œufs colorés. Oui, en Alsace, ce ne sont pas les cloches qui amènent le chocolat, mais un lièvre, qui n’est pas un lapin, comme on dit en français... non, pas de lapin, Ce n’est pas le Oschterkenjele, c’est le Oschterhààs. Notre lièvre est sauvage, furtif, et il faut un joli nid pour l’attirer. En papier, feutrine, chutes de tissu, plumes, mousse végétale, raphia, les idées de déco ne manquent pas. Et pour être sûr d’être bien gâtés, ce sont traditionnellement les enfants eux-mêmes qui le préparent. Alors, laissez parler votre créativité !..