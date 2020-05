Confinement : le Clos Centeilles à la une sur France 5

Patricia et Cécile Domergue : au Clos Centeilles, le duo élabore de grands crus du terroir et pérennisent le patrimoine viticole du Minervois

Au bout du bout de l'Hérault

Connaissez-vous Siran ? Siran-Minervois 733 habitants, le village est niché au carrefour de l'Hérault et de l'Aude, au cœur du "Petit Causse" sur le territoire de l'appellation Minervois La Livinière. C'est ici, qu'est posé le Clos Centeilles.

Ce Clos est à la fois la référence cadastrale du domaine et le nom de la première cuvée en 1990, date de l'acquisition par Patricia Boyer Domergue de cette campagne endormie. Au milieu des oliviers, des amandiers, des cyprès et des vignes, l'église de Notre-Dame de Centeilles prolonge le domaine et domine les clos délimités par des murs de pierre sèche. La vigneronne partage l'aventure avec sa fille Cécile Domergue qui rejoint définitivement l'équipe, à la veille des vendanges 2016. Leur objectif est de pérenniser le vignoble du Minervois, le duo gère 13 hectares de vignes d’une moyenne d’âge d’environ 50 ans, répartis sur plusieurs parcelles. Les terroirs diversifiés sont la signature du caractère unique de chacun des vins élaborés par le domaine. Deux couleurs, le rouge et le blanc, illustrent à merveille les appellations Minervois-la-Livinière, Minervois et IGP Côtes du Brian.

Le Clos Centeilles sur France 5

Ce mardi 05 mai à 20h50 sur France 5, l'émission "Le monde en face", présenté par Marina Carrère d'Encausse, propose le documentaire "Retour à la terre". A l’heure où le monde bascule, découvrez les témoignages de jeunes agricultrices qui anticipent les grands changements de notre société. Cécile Domergue, Amandine Dupuy, Justine Vigne, Amélie Astoury sont vigneronnes ou agricultrices, elles font partie de la jeune génération qui a décidé que l’on peut changer notre manière de vivre sur cette planète. En dépit des alertes et des aléas climatiques, du mal être du monde agricole, elles ont décidé de revenir sur les terres de leurs parents. Certaines veulent abandonner le recours à la chimie, quitter une agriculture conventionnelle afin de revenir vers des pratiques plus respectueuses de la terre. Ces femmes incarnent la nouvelle génération prête à changer les pratiques de leurs parents pour prendre soin de notre terre.