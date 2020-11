Confinement : l'édition 2021 des Bistrots d'Hiver de la Creuse sera au mieux repoussée

Normalement organisés de janvier à mars, les Bistrots d'Hiver, édition 2021, ne pourront pas commencer à la date prévue. S'ils espèrent pouvoir les maintenir un peu plus tard, les organisateurs sont pour le moment dans le flou.

La programmation était prête, les artistes bookés... Mais le coronavirus est venu tout gâcher. Les Bistrots d'Hiver, rendez-vous incontournable des hivers creusois, ne pourront pas débuter en janvier, comme prévu. Chaque année, de janvier à mars, un apéro-tchatche, un repas et un concert est organisé dans une auberge du département, autour du plateau de Millevaches. La 31 ème édition sera, au mieux, repoussée.

Les auberges fermées, les protocoles sanitaires inconnus

Pour le moment, les auberges sont évidemment fermées. Mais, en admettant qu'elles rouvrent d'ici janvier, l'association Pays'Sage ne peut envisager de maintenir les dates prévues à partir du 11 janvier. "Ça nous paraît trop compliqué, il y a beaucoup d'organisation, avec les contrats pour les auberges, les artistes, les hébergements, la communication... La préparation serait vraiment trop courte pour janvier" explique Coralie Silvestre, chargée de communication et de médiation dans l'association.

Autre inconnue, en plus de la date : le protocole sanitaire à respecter, en cas de réouverture. Difficile d'imaginer pouvoir réunir, même au printemps, jusqu'à 200 personnes dans un restaurant. "S'il faut mettre en place des jauges, des distances entre les tables, installer ensemble les gens qui viennent d'un même cercle, on perd aussi l'esprit des Bistrots". Sans compter qu'il faut que l'événement attire suffisamment de monde pour être rentable aussi pour les gérants.

Les professionnels prêts à repousser l'événement

Eux, pourtant, se disent prêts dans l'ensemble à accueillir les événements des Bistrots d'Hiver, même s'ils sont décalés dans l'année. "Je ne me vois pas ne pas aider Pays'Sage cette année, ils en ont besoin. Et puis c'est très convivial, on aurait un manque si ça ne se faisait pas" témoigne Laurent Lecour, qui tient L'Auberge Felletinoise. Le restaurateur qui reconnaît aussi que ne pas avoir de Bistrots serait une perte financière. Avec parfois jusqu'à 80 couverts, à 25 euros le repas, cela représente une belle journée pour l'établissement.

Pour le moment, plusieurs scénarii sont envisagés par l'association, comme un début des Bistrots mi-février ou encore dans l'été. Mais tout cela, évidemment, dépendra des mesures prises par le gouvernement dans les semaines à venir.