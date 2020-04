Du lundi 20 au vendredi 24 avril 2020, Belfort Tourisme propose une nouvelle semaine d'animations "So locaux", en mode confinement. Découvrez le programme.

Confinement - Une semaine d'animations "So locaux" à Belfort

Après le succès de la première édition, en avril 2019 à l'occasion de l'inauguration de ses nouveaux locaux, Place de l'Arsenal à Belfort, Belfort Tourisme a décidé de renouveler l'opération. Une nouvelle semaine d'animations "So locaux" initialement programmée du 20 au 24 avril 2020.

Malgré la crise sanitaire, Belfort Tourisme a décidé de maintenir son programme, mais en se réinventant ; vous pourrez ainsi profiter d'un programme d'animations en mode "confinement".

Du lundi 20 au vendredi 24 avril 2020, tous les jours, Belfort Tourisme vous proposera sur sa page Facebook une animation différente. Une semaine riche et variée, 100% terrifortaine, pour tous les goûts et tous les âges. Entre culture, gastronomie, sport, loisirs créatifs, et patrimoine, tout en restant chez vous, vous pourrez occuper gratuitement votre temps de confinement. Voici le programme complet :

Lundi 20 Avril à 15h : Carole, Guide-conférencière, vous dévoilera tous les secrets et l'histoire de la Grotte de Cravanche... tout en restant dans votre canapé !

Mardi 21 Avril à 11h : Les gourmets et gourmands ont rendez-vous avec le chef Fabrice Piguet pour concocter une recette à base de cancoillotte des Eurocks.

Mercredi 22 Avril à 16h : Mercredi oblige, Belfort Tourisme pense aux petits comtois avec un atelier "Origami" animé par Sylvie Claudel du magasin de décoration "Meika" à Belfort. Un atelier accessible dès 7 ans.

Jeudi 23 Avril à 17h : On ne se relâche pas... Séance de sport avec le coach sportif Kader Chemlel.

Vendredi 24 Avril : les arts sont à l'honneur, avec à 14h un atelier "Graff en timelapse" avec Elise et Nove du Collectif "La Douche Froide" et à 18h, le musicien Marc Parisi nous offrira un mini concert... Idéal pour commencer le weekend et partager avec vos proches un apéro 2.0

Programme semaine "So locaux" 2020 - Belfort Tourisme

Pour profiter de ces animations, rendez-vous le jour et à l'heure indiquée sur la page Facebook de Belfort Tourisme. Toutes les animations sont gratuites.