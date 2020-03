Coronavirus : visiter les musées isérois sans sortir de chez vous, sans ampoules aux pieds et sans masque

Les musées sont fermés en Isère comme partout en France. Mais ils s'invitent désormais chez vous pour des visites virtuelles sans cohue, sans danger et sans fatigue. Une façon intelligente de passer le temps, de se cultiver, et de garder le contact avec l'extérieur pendant le confinement.

"La culture s'invite chez vous", avec le Département de l'Isère

En Isère, tous les musées du Département sont fermés depuis le samedi 14 mars, avant même la mise en place des mesures strictes de confinement destinées à lutter contre la propagation du coronavirus.

Pour faire vivre ces lieux désormais déserts, maintenir le lien avec ses visiteurs, et permettre aux isérois confinés (re)découvrir les perles de leurs collections pendant le temps étiré du confinement, le Conseil Départemental lance une opération "La culture s'invite chez vous".

Chaque musée promet _"_une sélection de contenus à découvrir au fil des jours et à partager avec votre famille et vos amis via nos sites internet et nos réseaux sociaux".

Voici quelques curiosités butinées sur les différents des collections de ces musées :

- Lettres et partitions manuscrites du compositeur isérois Hector Berlioz sur le site du Musée Hector-Berlioz de la Côte-Saint-André,

- Estampes, sculptures, peintures de la Liberté et portraits de révolutionnaires sur le site du Musée de la Révolution française à Vizille,

- Roues ancêtres de la turbine et premières turbines hydrauliques sur le site de la Maison Bergès à Villard-Bonnot dans le Grésivaudan,

- Monnaies, céramiques et bijoux des premiers siècles de notre ère sur le site du Musée archéologique Saint-Laurent à Grenoble,

- Les femmes des années 1940 sorties de l'ombre par le Musée de la Résistance et de la Déportation et trois autres musées isérois, Rose Valland au Musée Dauphinois, Vivian Maier au Musée de l'Ancien Evéché et Dora Maar, muse de Picasso au Musée de Grenoble.

La chaîne de Belledonne, peinte par Jean Achard - Musée Hébert

-Les photos de Gabrielle Hébert, la femme du portraitiste Ernest Hébert, et les peintures de ses amis au Musée Hébert de la Tronche,

- Les vitraux et les anges d'Arcabas à l'Eglise de Sainte-Hugues-de-Chartreuse, musée du peintre Jean-Marie Pirot de son vrai nom,

- Les "escarcelles" et "ampoules de pèlerinage" au Musée de Saint-Antoine-l'Abbaye.

"Fête comme chez vous", avec la Ville de Grenoble

De son côté, la Ville de Grenoble lance ce vendredi le "Fête comme chez vous" : "premier festival en ligne, 100% public, 100% gratuit, 100% quotidien : une programmation quotidienne pour que les habitant-es de Grenoble continuent de se cultiver, de partager et de se rencontrer en restant à la maison".

Il s'agit d'alimenter la page Facebook de la ville avec des "découverte d’artistes et d’œuvres, ateliers à distance, films, spectacles en ligne, activités sportives et créatives"

Il y aura chaque jour une programmation différente mais avec une organisation de la journée type, explique la Ville de Grenoble qui détaille :

- "9 heures : la capsule « sport » réalisée avec les associations et clubs grenoblois, autour de sports praticables en intérieur

- 11 heures : un tutoriel créatif pour agrémenter son quotidien : recette de cuisine, activités créatives

16 heures : une séance cinéma d’art et essai jeune public pour le goûter.

Et au fil de la journée, des cartes blanches aux structures culturelles de la ville seront proposées : présentation d’artistes et d’œuvres, webdocumentaires, spectacles en ligne, ateliers…"

Pour avoir accès à de multiples contenus, la Ville de Grenoble invite à s'inscrire sur le site de la "Numothèque Grenoble-Alpes".