Ce samedi, les deux statues des anciens présidents de la République, Jacques Chirac et François Hollande, sont apparues au grand jour à Treignac en Corrèze. Claude Chirac, la fille de l'ancien Président, et François Hollande ont assisté à cette inauguration.

Corrèze : les sculptures de Jacques Chirac et François Hollande inaugurées à Treignac

Les deux sculptures des présidents avec à gauche François Hollande et à droite Jacques Chirac

Sous un tonnerre d'applaudissements, les statues sont apparues sous un beau soleil. Celle de François Hollande mesure 3 mètres. Du côté de Jacques Chirac il faut compter 20 centimètres de plus. Des dimensions imposantes pour deux anciens présidents de la République.

Une terre avec deux présidents"

La sculpture de François Hollande regarde vers le bas. Il observe les curieux. Jacques Chirac, lui, a le regard au loin. Tout un symbole pour sa fille Claude Chirac : " Il a l'âme et l'esprit ouvert sur le monde sur ces civilisations et ces cultures."

Le monde agricole et industriel mis en avant

L'artiste Augusto Daniel Gallo a travaillé pendant plus d'un an et demi sur ce projet. "Ce n'est pas simple car ces deux hommes sont connue de tous ici. _J'ai aussi voulu mettre ce territoire avec ces travailleurs._" Ces sculptures sont réalisées avec du fer pour rappeler le monde industriel de la Corrèze. Le socle en bois symbolise la terre, le monde agricole.

Florent Cornaton, à la tête de la galerie d'art de Treignac, a commandé ces deux œuvres à l'artiste argentin. " C'est ici une terre avec deux présidents. Malgré leurs divergences, ils ont toujours eu un grand respect l'un pour l'autre. J'ai apprécié ces deux hommes car nous avons un Président qui a dit "Non" à la guerre en Irak et un autre qui a dit "Oui" à l'égalité des droits."

Le lien entre Jacques Chirac et François Hollande

Avec ces œuvres, François Hollande est de nouveau lié avec l'autre ancien président de la Corrèze, Jacques Chirac. Une situation que l'ancien président prend avec le sourire : "_Nous sommes maintenant dans une sorte de cohabitation_, souligne François Hollande. Au delà des divergences politiques, il y a une forme de destin entre Jacques Chirac et moi. Je vous promets que cette cohabitation sera sage et prometteuse."

Ces sculptures doivent rester à la galerie d'art de Treignac jusqu'à la fin de l'année avant de, peut-être, voyager. Cette décision devrait être prise avec l'accord des deux parties.