Corrida de Saint Sever, le premier guichets fermés depuis trente ans!

Corrida mano a mano de grand luxe. Sébastien Castella, Emilio De Justo, face à des toros de La Ventana Del Puerto et Puerto de San Lorenzo. Évènement. Le triomphateur de Séville et de Madrid, Emilio De Justo, et le sextuple triomphateur de Madrid, Sébastien Castella. Voilà une corrida évènement historique qui restera dans les annales. No hay billete. Une heure avant le paseo. Plus de billet. C’est historique au Cap de Gascogne. Les st séverins sont récompensés de leur audace en matière de programmation ces dernières années. Au-delà, la course a été également magnifiée par les deux toreros. Car le lot de toros, lui, globalement bien moyen quant au jeu proposé, ne restera pas dans les mémoires. Et notamment les trois Puerto de San Lorenzo. Un ensemble de cornus certes correctement carrossé certes mais parasité par les carences, la faiblesse parfois, la réduction des charges. On retiendra donc que la corrida a été habitée, transcendée, par les deux maestros. Castella, retour dans le sud-ouest après trois ans d’absence, s’est sublimé. Le biterrois, dans un effort constant tout au long de après-midi a généré l’intensité et l’émotion qui sans sa volonté et son talent auraient cruellement fait défaut. Emilio De Justo, pour sa part, a hérité des deux plus mauvais spécimens. Trop mous du jarret pour incarner une vraie présence en piste et une opposition sérieuse. Le double triomphateur de Séville et Madrid s’exprime in fine bellement à l’ultime exemplaire pour ne pas sortir à pied et à vide. Il tue d’un monumental coup d’épée. Les trophées tombent à la demande du peuple. Trois oreilles pour Castella et deux, au sixième toro, pour Emilio De Justo.

