Corse: Un œil de Ste Lucie datant de 4000 ans à Girolata dans la réserve de Scandola.

Des carottages sur le site de Girolata ont confirmé que la mer arrivait plus haut à l'intérieur des terres 2000 ans avant J-C. Lors de ces recherches un Œil de Ste Lucie a été retrouvé, cet opercule de coquillage ( astrae rugosa) censé protéger contre le mauvais sort.

Mathieu Ghilardi est chercheur au CNRS, il est géographe, géomorphologue, ses travaux portent sur les lagunes et marais littoraux de Corse de la Préhistoire à nos jours.

Il publie un ouvrage consacré à ces travaux en méditerranée de 2013 à 2020 aux éditions ARAC.

Dans notre chronique méditerranéenne Mare Latinu, Mathieu Ghilardi résume ces recherches sur le site paradisiaque de Girolata:

Le carottage au pied du fortin génois de Girolata avait pour but de tenter de reconstituer l’histoire du littoral à cet endroit, notamment voire si il y avait eu une occupation humaine plus ancienne.

A une profondeur de quatre mètres vingt nous avons retrouvé un environnement marin, et remonté un petit œil de Ste Lucie. Après datation au carbone 14, on a pu dater cette trouvaille à 2000 av J-C. Il s’agit probablement du plus vieil œil de sainte Lucie jamais trouvé en Corse.

Cela signifie surtout que la configuration de la coté était bien différente que le site actuelle, à cette époque la mer entrait bien plus à l’intérieur des terres, ici la plaine littorale était recouverte par la mer. *