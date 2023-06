Coulanges-sur-Yonne: La vie est belle au bord de l’eau !

Eglise Notre Dame

De dimension imposante, l’église Notre Dame de Coulanges-sur-Yonne se dresse au centre du village. Reconstruite 3 fois, l’église d’aujourd’hui date du 17ième siècle.

Eglise Notre Dame de Coulanges-sur-Yonne © Radio France - Catherine Marchesin

La nef abrite une chaire du 18ième ainsi qu’un banc d’œuvre.

Eglise Notre Dame de Coulanges-sur-Yonne © Radio France - Catherine Marchesin

On remarque également un autel dédié à Saint Nicolas, patron des mariniers, ce qui prouve l’importance de l’eau dans la vie de la commune.

La Maison Picard, boucher-charcutier, traiteur

Au centre de Coulanges-sur-Yonne, Valérie et Christophe Picard proposent des produits faits maison et des spécialités régionales comme le jambon persillé, les terrines « grand-mère », l’andouillette, les œufs mollets …

Christophe Picard © Radio France - Catherine Marchesin

Les viandes et les volailles sont d’origine française

La Maison Picard © Radio France - Catherine Marchesin

La Maison Picard, c’est aussi une activité de traiteur pour des repas chauds ou froids.

L’atelier- poterie du Coutât Grimon

L’atelier-poterie du Coutât Grimon à Coulanges-sur-Yonne abrite le travail de deux potiers céramistes de renom : Jean- Michel Doix et Marie-Lucie Trinquand.

Marie-Lucie Trinquand et Jean-Michel Doix © Radio France - Catherine Marchesin

Jean-Michel Doix se revendique avant tout potier et travaille la terre de Puisaye en réalisant des pièces brutes ou émaillées au laitier. On lui doit notamment de nombreux épis de faîtage, le grand retable en hommage à Bacchus au Musée d’art et d’histoire de Villiers-Saint-Benoît, le mural de l’église de Saint-Aubin-Châteauneuf ou encore la fontaine Raoul Glaber de Moutiers-en-Puisaye.

Epis de faîtage © Radio France - Catherine Marchesin

Atelier du Coutât Grimon © Radio France - Catherine Marchesin

Marie-Lucie Trinquand est céramiste et travaille à 4 mains avec Jean-Michel Doix, notamment dans la création d’épis de faîtage. Elle est la présidente de l’Association des Potiers Créateurs de Puisaye et expose régulièrement à l’étranger et dans la France entière.

La fontaine des Compagnons Flotteurs de Coulanges sur Yonne

La fontaine des « Compagnons Flotteurs » est l'oeuvre du sculpteur Yves Varanguin et du céramiste Jean-Michel Doix.

La fontaine de Compagnons Flotteurs © Radio France - Catherine Marchesin

Elle a été inaugurée en 2021 et rend hommage au passé historique de la commune de Coulanges-sur-Yonne qui pendant des siècles a vécu du travail des flotteurs de bois qui étaient chargés d’acheminer les morceaux de bois sur l’Yonne vers Paris.

"La Guinguette"

Située entre l’Yonne et la Canal du Nivernais, sur la base de loisirs de Coulanges-sur-Yonne, « La Guinguette » est un restaurant en circuit court où plus de 85% des produits utilisés sont artisanaux, locaux et proviennent d’un rayon de 0 à 60 km.

l'équipe d' Ici c'est l'Yonne et François Plantat à la Guinguette de Coulanges-sur-Yonne © Radio France - Catherine Marchesin

La Guinguette c’est aussi une programmation culturelle avec des concerts tous les week-ends.

La Guinguette à Coulanges-sur-Yonne © Radio France - Catherine Marchesin

Ouvert du 1ier mai au 18 juin de 12h00 à 14h00 et de 18h30 à 22h00 et du 21 juin au 30 septembre de 12h00 à 14h30 et de 18h30 à 22h00.

François Plantat, "La Guinguette" de Coulanges-sur-Yonne © Radio France - Catherine Marchesin

Fermé les Lundis et Mardis

