CARTE - Coup d'envoi pour les Carnavals de Moselle 2020 avec France Bleu Lorraine

Incontournable, festive et populaire : c'est ainsi que l'on pourrait résumer la période des Carnavals en Moselle. Préparez vos déguisements, votre bonne humeur et suivez France Bleu Lorraine dans les cavalcades ou les bals, à Carling, Bambi, Creutzwald ou encore Hagondange... Allez hop !

Allez hop ! Tous les carnavals de Moselle (ou presque)

Notre carte interactive recense la majorité des carnavals de Moselle, si le vôtre n'y apparaît pas, n'hésitez pas à nous contacter au 03 87 52 13 13, nous le rajouterons :-)

Bambi fête les 7x11

Du vendredi 21 au dimanche 23 février, le Carnaval de Bambiderstoff se tiendra...dans la commune voisine de Créhange pour des raisons de sécurité (ce qui est le cas depuis 3 ans maintenant). Rendez-vous donc au complexe sportif de Créhange, sous le chapiteau consacré et surtout le fameux plancher en bois, témoin unique de cette tradition (presque) centenaire. Chaque année, ce sont plus de 1 500 personnes qui se pressent dans les différentes soirées déguisées organisées par le club des Joyeux de Bambiderstroff.

Un anniversaire important pour cette année, en effet le carnaval fête ses 7x11 années d'existence ! On vous laisse faire le calcul...

Soirée "après ski" vendredi 21 février à 20h30

vendredi 21 février à 20h30 Ouverture du carnaval et intronisation du couple princier samedi 22 février à 20h30

et intronisation du couple princier samedi 22 février à 20h30 Carnaval des enfants (bataille de confettis et distribution de friandises) dimanche 23 février de 14h à 18h

(bataille de confettis et distribution de friandises) dimanche 23 février de 14h à 18h Bal masqué dimanche 23 février à partir de 20h30

dimanche 23 février à partir de 20h30 Bal masqué du Mardi-Gras (concours de déguisements avec prix pour les plus beaux masques) mardi 25 février à 20h30

Les harengs pour Carling

Cette année, rendez-vous à la salle polyvalente de Carling pour vivre les festivités du Carnaval 2020. Au programme : le bal du Prince samedi 22 février à 20h30, le lendemain place aux plus jeunes avec le bal des enfants à partir de 14h30.

Et c'est finalement le traditionnel "bal des harengs" (pourquoi des harengs ? Eléments de réponse en fin d'article...) qui clôturera les festivités le jour même de mardi-gras, à partir de 20h30.

Bal des harengs de Carling - ©Sté Carnavalesque de Carling

120 kg de harengs sont ainsi préparés par les bénévoles de la Société Carnavalesque de Carling pour rassasier tous les participant-e-s à ce grand bal.

Cavalcade et (grosse) ambiance à Creu

Rendez-vous dimanche 5 avril 2020 pour la Cavalcade Internationale de Creutzwald avec la participation de 50 chars, musiques et groupes à pieds. Départ du cortège devant le stade nautique à partir de 15h.

Et vive le carnaval de Creu ! - ©Mairie de Creutzwald

Après la cavalcade, la fête continue à la salle Baltus avec animation non-stop, musique, ambiance carnaval et présence du couple princier 2020.

Les 36 chandelles d'Hagondange

En 2020, cela fera 36 ans que Hagondange pourra se vanter de proposer chaque année un carnaval exceptionnel reconnu comme l'un des principaux de la région. La fête se déroule sur trois jours dans toute la ville, elle accueille plus de 30 000 spectateurs, et plus de 1500 participants.

La Cavalcade sous une pluie de confettis ! - ©Mairie Hagondange

Cette année les festivités se dérouleront du 24 au 26 avril 2020. Programme à venir très prochainement...

Un Carnaval Enchanté à Sarreguemines

A Sarreguemines, le carnaval c'est plus qu'une tradition, c'est presque une religion historique (voir ci-dessous) ! Entrez dans la "Forêt Enchantée" que la Société Carnavalesque de Creutzwald vous invite à découvrir cette année 2020.

Deux soirées Kappensitzung : dimanche 9 février à 14h11 et samedi 15 février à 20h11.

: dimanche 9 février à 14h11 et samedi 15 février à 20h11. Grande Cavalcade Internationale dimanche 16 février à 15h, départ depuis la gare routière. Grande nouveauté cette année avec, pour la première fois dans la région, une animation qui va vous faire prendre de la hauteur...

dimanche 16 février à 15h, départ depuis la gare routière. Grande nouveauté cette année avec, pour la première fois dans la région, une animation qui va vous faire prendre de la hauteur... Carnaval Party vendredi 21 février à partir de 20h.

vendredi 21 février à partir de 20h. Bal des Enfants dimanche 23 février à 14h.

dimanche 23 février à 14h. Dîner du Prince mardi 25 février à 19h30.

mardi 25 février à 19h30. Condamnation du Prince mercredi 26 février à partir de 17h30, départ du cortège au Café de Paris.

La tradition mosellane

Tradition fortement ancrée en Moselle et plus particulièrement en Moselle-Est, le Carnaval se situe toujours avant le grand carême qui précède les Pâques Chrétiennes, au moment de Mardi-Gras et fut considéré comme le renversement de l’ordre établi : les pauvres se déguisaient en riches, et vice-versa.

à lire aussi L'origine du Carnaval

Il existe très peu de traces écrites sur le sujet en Europe... sauf à Sarreguemines (bastion historique de ces grandes fêtes déguisées) où une lettre du châtelain de Sarreguemines, Ulrich Motsch von Isstein, adressée à la cour des Comptes de Nancy et datant de 1590 mentionne une dépense pour des harengs et des miches de pain destinés aux participants à la Cavalcade ! Y aurait-il un rapport avec le Bal des Harengs de Carling ou le lancer de harengs dunkerquois ? Rien n'est moins sûr....

Le rituel est, lui, toujours le même chaque année durant.

L'intronisation du couple princier est effectuée le 11/11 à 11h11 (le nombre mythique du carnaval), vient ensuite la Kappensitzung, littéralement "soirée des chapeaux" où parodies, chants, satires et humour se rejoignent.

Les Ballas-ballas (fameux bals masqués) (ohé ohé) constituent le troisième temps fort des fêtes carnavalesques, avant la Grande Cavalcade avec son défilé de chars et sa pluie de confettis et de friandises.

Le carnaval se termine, uniquement à Sarreguemines, le mercredi des Cendres avec la Condamnation du Prince par le Conseil des Onze puis à son exécution.