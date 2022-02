Courson les Carrières, un pays de pierre

L’église Saint Pierre

L'église Saint-Pierre est mentionnée dès le VIème siècle. Elle est brûlée par les Calvinistes en 1567, reconstruite et dédiée en 1583 à Saint Pierre, puis assiégée par les troupes de la Ligue en 1587 et délivrée par le duc de Nevers.

Eglise Saint Pierre de Courson les Carrières © Radio France - Karine Decalf

Au XIXème siècle, le portail est remanié ... Des fouilles permettent de signaler la présence de 6 sarcophages datant des VIIème et VIIIème siècles.

Renouer 89

Renouer 89 est une entreprise associative spécialisée dans le retour à l’emploi.

Agence Renouer 89 à Courson les Carrières © Radio France - Karine Decalf

Renouer 89, Isabelle Joachina et Blandine Jozon © Radio France - Karine Decalf

L’agence de Courson les Carrières se trouve 12, place du château.

Le Mini Resto

Place du château à Courson les Carrière, « Le Mini Resto » porte bien son nom !

Le mini resto à Courson les Carrières © Radio France - Karine Decalf

Josiane et Patrice vous y accueille autour de 4 tables de 4 et d’une terrasse pour les beaux jours. Un restaurant de cuisine traditionnelle et de « fait maison » avec des menus à 12 et 19 euros avec fromage et dessert.

Josiane et Patrice vous accueillent au Mini Resto de Courson les Carrières © Radio France - Karine Decalf

« Un petit coin sans chichi où les plats sont préparés et servis avec le cœur et le sourire des patrons. Un lieu qui vaut le détour ». On adore ... Un conseil : Réservez !

Auguste Dusautoy, le tailleur de Napoléon III

Né en 1810 à Courson les Carrières, Auguste Dusautoy a fait fortune dans la confection de costumes. Tailleur installé à Paris, il est ami avec Napoléon III qui lui confiera sa garde-robe mais aussi le marché des uniformes militaire de l’armée impériale.

Caricature d'Auguste Dusautoy -

Devenu un homme d’affaires fortuné, il n’oubliera pas Courson les Carrières où il fit agrandir la maison paternelle pour y installer un asile de vieillards.

La tombe d'Auguste Dusautoy à Courson les Carrières © Radio France - Karine Decalf

Conseiller général de l’Yonne, il demande à mort d’être enterré dans le cimetière de Courson les Carrières.

« La ferme des Chocats » à Merry Sec

A 5 km de Courson les Carrières, dans le village de Merry Sec, Julie et Olivier sont producteurs de volailles élevées en plein air. A « La ferme des Chocats » vous trouverez des poules, pintades, canettes de barbarie, oies, chapons et poulardes qui gambadent sur plus de 3 hectares.

Julie de la Ferme des Chocats à Merry Sec © Radio France - Karine Decalf

Ventes à la ferme : le jeudi matin de 9h00 à 11h30 et les autres jours sur rendez vous

Ventes sur les marchés : Auxerre le vendredi matin et Joigny le samedi matin.

La Ferme des Chocats à Merry Sec © Radio France - Karine Decalf