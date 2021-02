Creuse : l'église de Saint-Hilaire-la-Plaine en péril

Il y a urgence à restaurer l'église fortifiée de Saint-Hilaire-la-Plaine. L'édifice du XIIème siècle est en mauvais état depuis des années, et les fortes pluies des derniers jours n'ont pas arrangé les choses puisqu'une partie d'une tour de contrefort vient de s'écrouler.

L'église de Saint-Hilaire-la-Plaine accuse ouvertement le poids des siècles. Edifiée au Moyen-Age, au XIIème siècle puis fortifiée au XIVème ou XVème (particularité qui lui a valu d'être classée Monument Historique en 1930), elle montre des signes de vétusté flagrants depuis des années. Son clocher a ainsi été rénové il y a une dizaine d'années. Récemment, la municipalité a fait bâcher la jupe du clocher pour mettre toute la partie en-dessous hors d'eau, et fait établir un diagnostic de l'édifice. Cet état des lieux a révélé la mauvaise santé de la vieille dame puisqu'il s'avère nécessaire de refaire la toiture, toute la maçonnerie et tout l'intérieur de l'édifice.

Des travaux impossible à financer pour la commune

Le chantier est énorme, et la note est salée : les travaux sont chiffrés entre 350 et 400 000 euros. Aides de l'Etat et de la Région Nouvelle Aquitaine déduites, il reste quand même 150 000 euros à charge pour la commune. Une somme impossible à sortir, "notre capacité nette d'auto-financement est de 15 000 euros annuels. Donc pour restaurer l'église, il faudrait y consacrer l'ensemble de notre budget pendant dix ans. C'est impensable" explique le maire de Saint-Hilaire-la-Plaine, Joël Lainé.

La goutte d'eau

Face à l'ampleur de l'investissement, la municipalité avait décidé d'attendre avant d'entamer les travaux. Sauf que les intempéries de ces dernières semaines en ont décidé autrement. Les fortes pluies combinées à la vétusté de l'église ont causé l'effondrement d'une partie d'une des tours fortifiées. C'est la goutte d'eau ! Il y a urgence à entamer un chantier de restauration afin que l'église ne tombe pas en ruine. "Donc si vous connaissez des mécènes, on est preneur lance le maire ! C'est un appel au secours. C'est vrai qu'elle est jolie, c'est le patrimoine, on a obligation de l'entretenir mais on n'a pas les moyens de le faire".

La partie haute d'une des tours de contrefort s'est effondrée au début du mois à cause des fortes pluies © Radio France - Valérie Menut

Le maire de Saint-Hilaire-la-Plaine a pris un arrêté pour interdire l'accès aux lieux et fermer l'église, après mise en place d'un périmètre de sécurité. © Radio France - Valérie Menut