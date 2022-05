D'où vient le nom de la Meinau ? Découvrez l'histoire de Charles Louis Schulmeister

Le stade et le quartier de la Meinau sont-ils lié à un espion de Napoléon ? Pierre Nuss revient sur cette figure historique étonnante, digne des plus grands romans d'espionnage.

Pourquoi la Meinau s’appelle-t-elle ainsi ? La Meinau, ça ne fait pas très alsacien, et pourtant ? Pour comprendre cela, il faut revenir à Karl Ludwig Schulmeister, qui est décédé un 8 mai de l’année 1853, de vieillesse, dans son lit, et ce n’était pas gagné. Pensez à lui dimanche.

Ca vous dit quelque chose ? On y reviendra. Karl Ludwig, ou Charles Louis, vient du coin de Rheinau dans le pays de Bade, se marie à la fille du directeur des mines de Sainte-Marie-aux-Mines. Bon mariage. Profitant des troubles en France, il se livre à la contrebande, activité rentable mais dangereuse. Il décide de faire tapis,prenant toujours plus de risque, et cela le mène à des activités d’espionnage en Allemagne pour le compte de la France. Le général colmarien Jean Rapp le présente à Napoléon en 1804. Schulmeister reçoit un grade officiel dans l'armée impériale. Fin, rusé, et totalement dévoué à Napoléon, Schulmeister devient l'un des plus habiles et discrets agents de la police impériale.

Il est chargé de missions de confiance restées, aujourd'hui encore, mystérieuses. La contrebande et l’espionnage l’ont rendu riche, puisque en 1805, il achète le domaine de la Canardière, au sud de Strasbourg, où il se retire. Il retourne au combat et à l’espionnage de temps en temps, mais surtout lors du Retour de Napoléon dix ans plus tard, un retour en Cent Jours pour lequel il a comploté. “Monsieur Charles”, comme il aime se faire appeler, se fait bâtir un beau château dans son parc de 200 hectares, château qui sera détruit à sa mort.

Mais vous pouvez encore vous promener dans le Parc Schulmeister, vestige de la folie des grandeurs du bonhomme. Et la Meinau, alors ? Schulmeister était peut-être un peu mégalo, parce qu'il a rebaptisé son vaste domaine Meine Aue (mes prairies, mes prés en allemand). Et le nom est resté pour définir tout le quartier de la Meinau.

D’Meinau, en alsacien, ça sonne encore comme le nom original donné par Charles Schulmeister. Sa vie a d’ailleurs inspiré la trame de la série télévisée “Schulmeister, espion de l'empereur”, diffusée en France de 1971 à 1974, dont on a entendu le générique tout à l’heure, petit extrait

Le rôle de l’espion de sa majesté impériale était interprété à la télévision par Jacques Fabbri.

