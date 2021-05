Le domaine Derey s'étend sur la Côte avec des appellations qui font rêver : Gevrey-Chambertin, Marsannay, Fixin et le fameux Clos des Marcs d’Or, ancienne propriété des ducs de Bourgogne. Replantés sur 42 ares, c’est l’un des derniers témoins du passé viticole de Dijon.

Dans la famille Derey, je demande le père et les 3 frères !

Un domaine très ancien et une passion intacte

Le Domaine Derey existe depuis 1650, faisons connaissance avec la famille Derey Frères à Couchey !

Le Domaine Derey, une histoire de vignerons depuis 1650 !

Pierre Derey nous propose la visite guidée © Radio France - Caroline PAUL

Présentation de la famille Derey père et fils

Les 3 frères Derey : Romain, Maxime et Pierre-Marie à l'heure de l'apéro ! © Radio France - Caroline PAUL

3 frangins, 3 chemins et au final : la passion du vin !

Petit détour dans les caves... © Radio France - Caroline PAUL

Au mois de mai, on fait quoi dans les vignes et dans les caves ?

En 2020 aussi on pourra profiter du délicieux Clos des Marcs d'Or ! © Radio France - Caroline PAUL

Bilan de la saison 2020 et présentation de belles étiquettes !

Le Clos des Marcs d'Or, rare et juste à tomber ! © Radio France - Caroline PAUL

Et avec les vins du Domaine Derey, on déguste quoi ?

Dans la famille Derey, on apprécie l'apéro et ça ne date pas d'hier ! © Radio France - Caroline PAUL

Merci à Pierre, Maxime, Romain et Pierre-Marie et pour en savoir plus : Domaine Derey, 1 rue Jules Ferry à Couchey !