Dans la Place à Bellefond

Bellefond, c'est à 15 minutes au nord de Dijon, c'est à 2 pas de la ville et pourtant on s'y sent à la campagne... D'un bout à l'autre, France Bleu Bourgogne vous emmène en balade sur place, dans des endroits qui valent le détour et à la rencontre de ses habitants !