Dans la place à Bonnencontre

A 30 km au sud de Dijon, on tombe sur Bonnencontre. Ce joli village se situe en bordure de la Saône, à mi-chemin entre Saint Jean de Losne et Seurre et à 6 kilomètres de l'Abbaye de Cîteaux. France Bleu Bourgogne vous prévoit de belles rencontres à Bonnencontre !