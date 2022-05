Vous avez envie de vous balader ? De vous aérer ? Pas très loin de Dijon ? On prend de la hauteur à Corcelles-Les-Monts et on part à la rencontre de celles et ceux qui connaissent la commune par cœur ! France Bleu Bourgogne est dans la place !

ModifierCorcelles-les-Monts est au pied de l'impressionnant Mont Afrique, le paradis des randonneurs. Ce bastion avancé de la « montagne » bourguignonne permet d'en faire le tour par un charmant chemin de ronde très boisé. En l'empruntant, on découvre des panoramas d'exception, à l'est vers Dijon, la Côte, la Saône et le Jura, voire les Alpes par temps clair ; vers l'ouest et le nord sur les plateaux de Bourgogne entaillés par la vallée de l'Ouche. On est dans la place à Corcelles-Les-Monts !

On se balade, on randonne et on admire !

Une balade à l'ancienne, ça vous tente ? © Radio France - Caroline PAUL

Jean-Pierre Segond nous invite à profiter des panoramas sur les hauteurs de Corcelles ! Copier

La Combe à la Serpent, le Mont Afrique, pas mal de sites à découvrir... © Radio France - Caroline PAUL

Tu tires ou tu pointes ?

Une belle vue depuis le boulodrome de Corcelles ! © Radio France - Caroline PAUL

Daniel Pravato, champion de pétanque ET de bonne humeur ! Copier

Pétanque tous les jours, même quand il pleut ! © Radio France - Caroline PAUL

Visite d'un atelier d'artiste

Un atelier baigné de lumière pour un artiste inspiré... © Radio France - Caroline PAUL

Camille Changarnier est artiste peintre depuis toujours et touche à tout depuis longtemps ! Copier

50 nuances de blanc pour ce paysage de Corcelles-Les-Monts sous la neige © Radio France - Caroline PAUL

Sports, loisirs et jardin, ça bouge à Corcelles-les-Monts !

Des pommes de terre, des fraises, bientôt des tomates, la récolte va être sympa ! © Radio France - Caroline PAUL

Sylvain Odot, un président hyper-actif ! Copier

Miam, les fraises ! © Radio France - Caroline PAUL

On termine avec un peu d'histoire ?

Rendez-vous est pris à l'Eglise St Pierre de Corcelles-Les-Monts © Radio France - Caroline PAUL

Pierre-Henri Lemaire nous explique l'origine du nom Corcelles-Les-Monts Copier

Détail du tableau de Revel "St Pierre repentant" avec sur la gauche, le fameux coq ! © Radio France - Caroline PAUL

Et n'oubliez pas les prochains événements à Corcelles-Les-Monts :

- Samedi 25 juin 14h : Concours de pétanque - renseignements et inscriptions auprès de la Mairie - 15 Rue Eiffel, à Corcelles-les-Monts - 03 80 42 93 40

- Samedi 25 et Dimanche 26 juin : Exposition Les Arts au Soleil