Dans la place à Créancey

On est à 30 km au Nord-Ouest de Beaune, on est à 45 km à l'Est de Dijon et on est surtout à 2 pas de Pouilly en Auxois ! Traversé par la rivière la Vandenesse et tout proche du Parc naturel régional du Morvan, Créancey ouvre ses portes à France Bleu Bourgogne !