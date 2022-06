Dans la place à Darois

Vous avez envie de prendre de la hauteur ? Paré au décollage, on vole en direction du nord-ouest de Dijon pour atterrir dans le village de Darois, bien connu pour sa piste d’aviation. France Bleu Bourgogne vous emmène à la rencontre de tous les acteurs qui font de ce village toute sa renommée.

Des hangars qui abritent des merveilles de l'aviation et des passionnés, on vous promet de belles rencontres avec les richesses de Darois et les anecdotes qui vont avec. Vous êtes du voyage ?

Première étape : La société iaero

La fameuse boîte noire made in Côte d'Or appelée APIBOX © Radio France - Laure Mattioli

Un système d'enregistrement en vol pour les avions légers, on vous raconte comment cette belle idée est née à Darois

Gérald DUCOIN et François VIGNON nous raconte comment ils ont eu l'idée de créer cette boîte noire, dite orange Copier

Faisons connaissance avec une triple Championne du monde de voltige aérienne

Le nouvel avion de Aude LEMORDANT en pleine préparation pour les championnats du monde 2022 © Radio France - Laure Mattioli

Aude LEMORDANT vous présente son nouvel avion pour le championnat du monde Copier

C'est le moment de s'inscrire pour son activité préférée ! A Darois on ne s'ennui pas !

C'est la fête à la salle de fête de Darois ! Une multitude d'activités vous attendent ! © Radio France - Laure Mattioli

Amandine COMES de l'association AMSLC de Darois vous propose un tas d'activités à faire toute l'année ! Copier

Cuisine traditionnelle et convivialité c'est par ici !

Le restaurant La Montagne c'est le passage obligatoire à Darois © Radio France - Laure Mattioli

Cuisine traditionnelle et convivialité faites la connaissance de l'un des personnages principaux de Darois : Patrick BERTHELOT du restaurant LA MONTAGNE ! Copier

Notre hôte, Patrick BERTHELOT toujours avec le sourire © Radio France - Laure Mattioli

Restaurant La Montagne , 28 route de Troyes 21121 DAROIS : 03 80 35 64 24

Dernière étape à l'Aéroclub de la Côte d'Or !

Paré au décollage ! En piste ! Décollage imminent ! © Radio France - Laure Mattioli

Vous voulez connaître l'origine de l'aéroclub de la Côte d'Or et toutes les activités qu'il vous propose ? C'est par ici ! Copier

Jean Wiacek nous raconte l'origine de l'aéroclub et toutes les activités qui y sont proposées.